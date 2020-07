Life

Ναόμι Κάμπελ: Η δημόσια έκκληση στον χώρο της μόδας

Το μήνυμα του μοντέλου κατά του ρατσισμού.

Η Ναόμι Κάμπελ, που έχει δεσμευτεί στον αγώνα κατά των διακρίσεων, απηύθυνε έκκληση στη βιομηχανία της μόδας να «επιβάλει την ενσωμάτωση» στις επιδείξεις μόδας, σε ένα βίντεο που προβλήθηκε στην έναρξη της διαδικτυακής Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού.

«Έχει έρθει η ώρα να οικοδομήσουμε μια δικαιότερη βιομηχανία», είπε το τοπ μόντελ, που είχε επιλέξει να φορέσει ένα μπλουζάκι με τη φράση "Phenomenally Black", με το οποίο καλούσε τον κόσμο της μόδας να αντλήσει διδάγματα από το αντιρατσιστικό κίνημα Black Lives Matter.

«Ο δημόσιος διάλογος έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει όσο χρόνο χρειάζεται. Εναπόκειται σε εμάς να αρχίσουμε να επιβάλουμε την ενσωμάτωση των πολλαπλών ταυτοτήτων που συνθέτουν τις χώρες μας», υπογράμμισε.

«Όσο ποτέ άλλοτε είναι επιτακτικό να τις συμπεριλάβουμε με τρόπο μόνιμο».

«Η μάχη για την ισότητα και την ποικιλομορφία είναι μια μακρά μάχη στην κοινωνία και στη βιομηχανία της μόδας», σημείωσε η Βρετανίδα καλλονή στο βίντεο που δημιουργήθηκε για τη Federation de la Haute Couture et de la Mode (Ομοσπονδία Υψηλής Ραπτικής και Μόδας).

«Είναι η στιγμή για να απευθύνουμε συλλογικά έκκληση στον κόσμο της μόδας να προσεγγίσει το ζήτημα των ανισοτήτων», συνέχισε η Ναόμι Κάμπελ, ενώ επικαλέστηκε τον εκλιπόντα ηγέτη της Νότιας Αφρικής Νέλσον Μαντέλα, τον οποίο συνάντησε πολλές φορές.

«Εκείνος είπε ότι ένα όραμα χωρίς ανάληψη δράσης είναι απλά ένα όνειρο, όμως συνδυάζοντας το όραμα και την πράξη, μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο», υπενθύμισε.

Η Ναόμι Κάμπελ, ηλικίας 50 ετών, έχει αποκαλύψει τις διακρίσεις με τις οποίες βρέθηκε αντιμέτωπη στις πασαρέλες, όπου ήταν το μοναδικό μαύρο τοπ μόντελ τη δεκαετία του 1990.