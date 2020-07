Life

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον έγγαμο βίο Ντεπ - Χερντ

Οι σταρ του Χόλιγουντ Τζόνι Ντεπ και Άμπερ Χέρντ αντιμέτωποι στο δικαστήριο. Η κακοποίηση και οι εξωσυζυγικές σχέσεις.

Ο αστέρας του Χόλιγουντ Τζόνι Ντεπ εμφανίστηκε στο δικαστήριο για την εκδίκαση της αγωγής που έχει καταθέσει εναντίον μιας βρετανικής ταμπλόιντ για το δημοσίευμά της που υποστήριζε ότι κακοποιούσε σωματικά την πρώην σύζυγό του, την ηθοποιό Άμπερ Χερντ, την οποία κατηγορούσε για ψεύδη και εξωσυζυγικές σχέσεις.

Ο 57χρονος ηθοποιός και πρωταγωνιστής των "Πειρατών της Καραϊβικής" κατέθεσε αγωγή εναντίον της εκδοτικής εταιρείας της Sun, της News Group Newspapers, και του διευθυντή της Νταν Γούτον, για δυσφήμιση σχετικά με ένα δημοσίευμα που υπέγραφε ο Γούτον, τον Απρίλιο του 2018, το οποίο αποκαλούσε τον Ντεπ "αυτός που χτυπάει την σύζυγό του".

Ο δικηγόρος του Ντεπ Ντέιβιντ Σέρμπορν ανέφερε σε μια γραπτή ανακοίνωσή του προς το Ανώτερο Δικαστήριο του Λονδίνου, όπου εμφανίστηκαν και οι δύο ηθοποιοί, ότι η υπόθεση για δυσφήμιση αφορά "τον γνωστό ηθοποιό Τζόνι Ντεπ" και "ισχυρισμούς ότι κακοποίησε σοβαρά την πρώην σύζυγό του Άμπερ Χερντ".

"Όχι μόνο μια φορά αλλά τουλάχιστον σε 14 διαφορετικές περιπτώσεις υποστηρίζεται, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα και ήταν τέτοια η βία ώστε η κα Χερντ να φοβάται για την ίδια της την ζωή", σύμφωνα με την ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Χερντ έκανε για πρώτη φορά την καταγγελία αυτή τον Μάιο του 2016 όταν εξασφάλισε περιοριστικά μέτρα εις βάρος του Ντεπ σε δικαστήριο του Λος Άντζελες, όπου εμφανίστηκε με μώλωπες στο πρόσωπο που είχαν προκληθεί σε ένα περιστατικό έξι ημέρες νωρίτερα.

"Υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις...που σαφώς δείχνουν ότι αυτό ήταν ένα κατασκευσμένο ψέμα από την κα Χερντ και τους φίλους της", σημείωσε ο Σέρμπορν.

Σε έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο η ομάδα του Ντεπ υποστήριξε επίσης ότι η Χερντ είχε ξεκινήσει μια σχέση με τον επικεφαλής της Tesla, τον Ίλον Μασκ, στις αρχές του 2015, λίγο μετά τον γάμο τους και ότι είχε συνάψει και τουλάχιστον μια εξωσυζυγική σχέση με συμπρωταγωνιστές της, εκ των οποίων κατονομάζεται ένας, ο Τζέιμς Φράνκο.

Η δίκη θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες, είπε ο δικαστής Άντριου Νίκολ.

Ο Ντεπ κατέθεσε στην αρχή της δίκης και η Χερντ αναμένεται επίσης να καταθέσει. Φορούσε ένα σκούρο κοστούμι και γυαλιά και μιλούσε με βαθιά και καθαρή φωνή. Ο ηθοποιός ρωτήθηκε για τις απομαγνητοφωνήσεις από συζητήσεις και καυγάδες μεταξύ τους, που είχαν ηχογραφηθεί.

"΄Εχω την τάση να μιλάω σιγά", είπε ο Ντεπ όταν ο δικηγόρος του τού υπενθύμισε την κακή ακουστική της δικαστικής αίθουσας λόγω της ξύλινης επένδυσης.

Οι συνήγοροι της Sun ανέφεραν σε γραπτή ανακοίνωσή τους κατά την έναρξη της δίκης: "Οι Εναγόμενοι θα αποδείξουν ότι η περιγραφή του κ. Ντεπ ως άνδρα που χτυπάει την σύζυγό του είναι απολύτως ακριβής και αληθινή".

Το ζευγάρι συναντήθηκε στα γυρίσματα της ταινίας του 2011 "The Rum Diary" ("Μεθυσμένο Ημερολόγιο") και παντρεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2015. Η Χερντ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου έπειτα από 15 μήνες και λίγες ημέρες μετά εξασφάλισε περιοριστικά μέτρα εναντίον του Ντεπ. Τον έχει κατηγορήσει ότι στη διάρκεια της σχέσης τους την κακοποιούσε σωματικά, μια κατηγορία που ο ίδιος αρνείται.

Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε το 2017 όταν ήρθησαν τα περιοριστικά μέτρα και ο Ντεπ συμφώνησε να καταβάλει στην Χερντ επτά εκατομμύρια δολάρια.