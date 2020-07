Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός την Τετάρτη, αλλά οι θερμοκρασίες θα παραμένουν σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Ειδικές οδηγίες για καλλιεργητές.

Σταδιακή βελτίωση του καιρού περιμένουμε από αύριο, με τις βροχές και τις μπόρες να περιορίζονται, κυρίως στα βουνά και το Αιγαίο, με τον υδράργυρο σε χαμηλές για την εποχή τιμές.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τετάρτη, περιμένουμε στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, το βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη, νεφώσεις που θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές και στα βόρεια το πρωί, σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση αργότερα.

Στις υπόλοιπες δυτικότερες περιοχές, αρχικά ηλιοφάνεια με νεφώσεις που θα πυκνώσουν στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βουνά της Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί στα βόρεια από 11 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 12 έως 32 και νοτιότερα από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4-6 και στο Αιγαίο μέχρι και 7 μποφόρ.

Ο καιρός την Τετάρτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για αγρότες:

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, ενημερώνει για την παρουσία τζιτζικάκι στο αμπέλι.

Υπάρχουν αμπέλια όπου διαπιστώνονται πληθυσμοί (τέλεια πτερωτά και άπτερα άτομα) πάνω από το όριο επέμβασης.

Ειδικές Οδηγίες :

Να γίνονται τακτικοί έλεγχοι: στην κάτω επιφάνεια των φύλλων, από τα μεσαία έως και δυο φύλλα πριν την κορυφή του βλαστού.

Επισημαίνεται ότι το ενδεικτικό όριο επέμβασης είναι όταν μετρώνται 50 - 70 άπτερα άτομα ανά 100 τυχαία φύλλα

Η αντιμετώπιση στοχεύει τις ατελείς μορφές (άπτερες νύμφες στην κάτω πλευρά του φύλλου).

Σε περιπτώσεις με δυναμικούς πληθυσμούς μπορεί να γίνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση με την ευδεμίδα.

Καλλιεργητικά μέτρα:

Η πυκνή – πολύ ζωηρή βλάστηση είναι στοιχείο επιβαρυντικό για την καλλιέργεια που ευνοεί την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φυτοπαρασίτων (εντόμων – μυκήτων) και κάνει δυσκολότερη την αντιμετώπισή τους.

Γενικά η βλάστηση πρέπει να ελέγχεται με χλωρά κλαδέματα ώστε το εσωτερικό του πρέμνου να αερίζεται και να διατηρεί χαμηλή υγρασία.

Η υγρασία είναι βασικός παράγοντας της εξάπλωσης των φυτοπαρασίτων.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

