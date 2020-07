Κοινωνία

Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους πορτοφολάδες

Οι 35 συλληφθέντες, που θεωρούνται μέλη μεγάλης σπείρας που δρούσε συντονισμένα, οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα.

Αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος περιλαμβάνει η ποινική δίωξη που άσκησε ο Εισαγγελέας στους 35 συλληφθέντες για σωρεία κλοπών πορτοφολιών από επιβάτες Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, αλλά και πελατών μεγάλων καταστημάτων.

Οι 35 συλληφθέντες, που θεωρούνται μέλη μεγάλης σπείρας που δρούσε συντονισμένα, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα αλλά και δύο πλημμελήματα.

Η δίωξη αφορά στα κακουργήματα της ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, των κλοπών από δύο ή περισσότερα άτομα που συνενώθηκαν κατ’ εξακολούθηση από κοινού και κατά μόνας και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή.