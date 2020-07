Κοινωνία

Καταδικάστηκε ψευτογιατρός που εξαπατούσε καρκινοπαθείς

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης έπειτα από καταγγελία ενός εκ των θυμάτων.

Σε διετή φυλάκιση, καταδίκασε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Καβάλας μία γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη που εμφανίζονταν ως ιατροδικαστής και γιατρός- εξωτερική συνεργάτιδα του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Ωστόσο, με την απόφαση του δικαστηρίου, η έφεση που άσκησε έχει ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θράκης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η γυναίκα πλησίαζε ανυποψίαστους ασθενείς που έπασχαν από διάφορες μορφές καρκίνου και είχαν υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις και τους υποσχόταν ότι μπορεί να τους προμηθεύσει ειδικά χάπια και ιατρικά βοηθήματα για την πάθησή τους, που τα έφερνε αποκλειστικά από το εξωτερικό για τους ίδιους, αποσπώντας έτσι διάφορα χρηματικά ποσά.

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης ύστερα από την καταγγελία μιας γυναίκας από την Καβάλα, που έπασχε από καρκίνο, στην οποία η κατηγορούμενη είχε υποσχεθεί ειδικό κοκτέιλ φαρμάκων χημειοθεραπείας.

Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας Αναστασία Αντωνίου-Πούγγουρα, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επεσήμανε ότι τέτοιες περιπτώσεις απασχολούν πάντα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. «Οι ασθενείς με καρκίνο», ανέφερε η κ. Αντωνίου, «όπως και οι συγγενείς τους είναι εύκολη λεία για τους επιτήδειους που εκμεταλλεύονται την ανάγκη αυτών για ελπίδα θεραπείας με γνήσια ή θαυματουργά φάρμακα. Δυστυχώς, στον βωμό του πλουτισμού θυσιάζονται συνειδήσεις και ζωές. Οι πολίτες θα πρέπει να αναζητούν πιστοποίηση της ιατρικής ταυτότητας του θεράποντος».

«Η ποινή, για αντιποίηση ιατρικής ιδιότητας», τονίζει η πρόεδρος του ΙΣΚ, «θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να γίνει αυστηρότερη, γιατί ο κατηγορούμενος προσβάλλει την υγεία, το ύψιστο αυτό αγαθό για κάθε άνθρωπο».