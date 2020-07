Αθλητικά

“King Otto” - Η ταινία για τον Ρεχάγκελ και το έπος του Euro 2004 (βίντεο)

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας, που είναι αφιερωμένη στον Γερμανό που αγαπήθηκε από όλους τους Έλληνες φιλάθλους.

Το καλοκαίρι του 2004, η Ελλάδα “μάγεψε” την Ευρώπη με την πιο αναπάντεχη νίκη της στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Οι θεατές ανά τον κόσμο παρακολούθησαν με δυσπιστία και δέος την ομάδα που αποτελούσε τo μεγάλο αουτσάιντερ του Euro 2004 - μία ομάδα που δεν είχε καμία νίκη σε σημαντική διοργάνωση - να κατατροπώνει τους “γίγαντες” του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και να στέφεται Πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Ο “αρχιτέκτονας” πίσω από αυτόν τον απροσδόκητο θρίαμβο ήταν ο θρυλικός Γερμανός προπονητής, ο “Βασιλιάς” Ότο Ρεχάγκελ. Έχοντας σημειώσει πολλές επιτυχίες στην πατρίδα του, πήρε την παράτολμη απόφαση να αναλάβει τα ηνία της αδύναμης Εθνικής Ελλάδος.

Η ταινία “King Otto”, που θα κάνει πρεμιέρα σε μερικούς μήνες στους κινηματογράφους, αφηγείται την ιστορία για το πώς δύο εκ διαμέτρου αντίθετες κουλτούρες ενώθηκαν, μίλησαν την ίδια γλώσσα και έγραψαν μαζί ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική μυθολογία.