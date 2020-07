Υγεία - Περιβάλλον

“Καμίνι” και η Σιβηρία! - Ο Ιούνιος του 2020 ο πιο ζεστός από ποτέ

Η μέση θερμοκρασία έφθασε στη Σιβηρία μέχρι και 10 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα του Ιουνίου.

Ο Ιούνιος του 2020 ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί ποτέ στον κόσμο, μαζί με τον Ιούνιο του 2019, ανακοίνωσε σήμερα η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus για την κλιματική αλλαγή, υπογραμμίζοντας ότι ανησυχητικές ανωμαλίες και οι πυρκαγιές στη Σιβηρία επιμένουν.

«Ο Ιούνιος 2020 είναι μαζί με τον Ιούνιο 2019 οι πιο ζεστοί που έχουν παρατηρηθεί στον κόσμο από την αρχή των δεδομένων, καθώς βρίσκονται 0,53 βαθμό Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1981-2010», ανακοίνωσε η Copernicus. Ο Μάιος ήταν ήδη ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί ποτέ.

Ωστόσο η προσοχή της ευρωπαϊκής υπηρεσίας επικεντρώνεται στην «ασυνήθιστη ζέστη» που επικρατεί στη Σιβηρία. Η μέση θερμοκρασία έφθασε εκεί μέχρι και 10 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα του Ιουνίου.

Στις 20 Ιουνίου, σημειώθηκε μάλιστα στην ανατολική Σιβηρία για μια ώρα θερμοκρασία 37 βαθμών Κελσίου, ένα ρεκόρ στο εσωτερικό του αρκτικού κύκλου, σύμφωνα με την Copernicus

Την ίδια ημέρα, στην ίδια περιοχή, ο σταθμός της ρωσικής πόλης Βερχογιάνσκ είχε καταγράψει θερμοκρασία 38 βαθμών Κελσίου, ένα πιθανό ρεκόρ ζέστης για την Αρκτική το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαδικασία επαλήθευσης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας.

Η Copernicus υπογραμμίζει πως αυτές οι «ασυνήθιστες» θερμοκρασίες συνδέονται με διάφορους παράγοντες που αλληλεπιδρούν, κυρίως τους ανέμους και την ιδιαίτερα ασθενή χιονοκάλυψη.

Πέραν του Ιουνίου, η υπηρεσία επισημαίνει μια περίοδο διαδοχικών μηνών, από τον Δεκέμβριο, με ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές της Σιβηρίας.

«Το ανησυχητικό είναι πως η Αρκτική ζεσταίνεται πιο γρήγορα απ' ό,τι ο υπόλοιπος κόσμος», σχολίασε ο Κάρλο Μπουοντέμπο, διευθυντής αυτής της ευρωπαϊκής υπηρεσίας.

«Το γεγονός ότι η δυτική Σιβηρία είχε υψηλότερες από τις φυσιολογικές θερμοκρασίες για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα τον χειμώνα και την άνοιξη είναι ασυνήθιστο και οι εξαιρετικά αυξημένες θερμοκρασίες στην αρκτική Σιβηρία τον Ιούνιο είναι εξίσου ανησυχητικές», πρόσθεσε.

Η Copernicus διαπίστωσε επίσης αύξηση του αριθμού των πυρκαγιών και της σφοδρότητάς τους στο βορειοανατολικό άκρο της Σιβηρίας και σε μικρότερο βαθμό στην Αλάσκα και στο Γιούκον του Καναδά.

«Το αξιοσημείωτο μ' αυτές τις πυρκαγιές στη Σιβηρία είναι η ομοιότητά τους με την ίδια περίοδο της περυσινής χρονιάς, όσον αφορά την περιοχή που επλήγη και την έκτασή τους», επισήμανε ο ειδικός Μαρκ Πάρινγκτον.

Σύμφωνα με την Copernicus, αυτές οι πυρκαγιές έχουν ήδη προκαλέσει την εκπομπή 59 μεγατόνων CO2 στην ατμόσφαιρα, έναντι 53 μεγατόνων τον Ιούνιο του 2019. Το έτος 2019 ήταν ήδη «πολύ ασυνήθιστο», υπογράμμισε ο Μαρκ Πάρινγκτον, εκφράζοντας φόβους για «έντονη» δραστηριότητα τις ερχόμενες εβδομάδες εξαιτίας των θερμοκρασιών και της χαμηλότερης του συνήθους υγρασίας του εδάφους.

Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, η θερμοκρασία του πλανήτη έχει αυξηθεί πάνω από 1 βαθμό Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζονται τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, όπως οι καύσωνες, οι ξηρασίες ή οι πλημμύρες.

Το 2019 ήταν η δεύτερη πιο ζεστή χρονιά στον κόσμο μετά το 2016 και οι ειδικοί αναμένουν ότι η παγκόσμια μέση θερμοκρασία θα κάνει νέο ρεκόρ την επόμενη πενταετή περίοδο (2020-2025).