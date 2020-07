Οικονομία

Στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη Φεβρουαρίου η απόδοση του 10ετούς ομολόγου

Η απόδοση των 10ετών ομολόγων του ελληνικού δημοσίου υποχώρησε σήμερα στο 1,129%, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από τις 26 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Αναλυτές ανέφεραν ότι στο ευρύτερο κλίμα συνέβαλε το γεγονός ότι η Ευρωζώνη συμφώνησε σήμερα σε νέα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, ύψους 750 εκατ. ευρώ, αλλά σημείωναν ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν ήταν αυτός ο λόγος που οδήγησε στη μείωση της απόδοσης.

Αναλυτής για τα επιτόκια της Commerzbank τόνισε τη δυσκολία ερμηνείας των καθημερινών κινήσεων των ελληνικών ομολόγων, δεδομένης της αβεβαιότητας σχετικά με το ύψος των αγορών που κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και της χαμηλής ρευστότητας της ελληνικής αγοράς.

«Δεν θεωρώ ότι υπήρξε κάποια έκπληξη με τα μέτρα αυτά (για την ελάφρυνση του χρέους)», τόνισε ο αναλυτής.