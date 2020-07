Οικονομία

ESM: ενεργοποιήθηκε η τρίτη δέσμη μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους

Εγκρίθηκε η εκταμίευση 748 εκ. ευρώ. Εύσημα από τον Ρέγκλινγκ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Το Συμβούλιο των Διοικητών του ESM έδωσε και επισήμως την έγκρισή του στην ενεργοποίηση της 3ης δέσμης μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, για την οποία είχε ανάψει το πράσινο φως το Eurogroup τον Ιούνιο.

O ESM θα μεταβιβάσει στην Ελλάδα 644,42 εκατ. ευρώ από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων, που είχαν στην κατοχή τους οι κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης (SMP/ANFA).

Επιπλέον ενέκρινε την άρση της προσαύξησης του περιθωρίου επιτοκίου που είχε αποφασισθεί για ορισμένα δάνεια που είχε λάβει η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Η ελάφρυνση από την απόφαση αυτή ανέρχεται στα 103,64 εκατ. ευρώ.

«Κατά την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών θεσμών, που επιβεβαίωσε το Eurogroup τον Ιούνιο του 2020, η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε στις απαραίτητες δράσεις για να πετύχει τις μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για την εκταμίευση των κεφαλαίων, που συνδέονται με τις δεσμεύσεις αυτές» αναφέρει σε δήλωσή του ο επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ.

«Η Ελλάδα, όπως και όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., έχει επηρεαστεί δυσμενώς από την πανδημία του Covid 19. Η ελληνική κυβέρνηση έδρασε γρήγορα, με αποφασιστικές και αποτελεσματικές πολιτικές, τόσο στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού όσο και στην αναγκαία στήριξη της οικονομίας» συμπλήρωσε.

Τόνισε δε ότι θα είναι καθοριστικής σημασίας για την Ελλάδα να επιμείνει στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια και να την εντείνει σε τομείς, όπως η μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα. «Αυτό είναι αναγκαίο για την περαιτέρω στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης, την ανθεκτικότητα της οικονομίας και τη βελτίωση των μακροπρόθεσμων οικονομικών προοπτικών» εξήγησε.