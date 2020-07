Κοινωνία

Αναχώρησαν τα πρώτα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα για την Πορτογαλία (εικόνες)

Συνολικά 500 ανήλικοι πρόσφυγες θα ταξιδέψουν στην χώρα της Ιβηρικής, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου μετεγκατάστασης.

Αναχώρησε την Τρίτη η πρώτη ομάδα 25 ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων από τους συνολικά 500 για την Πορτογαλία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για μετεγκατάσταση 1.600 ασυνόδευτων ανηλίκων σε κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Πρόκειται για το αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας της Ελλάδας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που καθόρισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έθεσε ως προσωπική του προτεραιότητα το ζήτημα των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών στην Ελλάδα.

Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλαν ιδιαίτερα η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε., Ylva Johansson, καθώς και η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου.

Η ομάδα των 25 παιδιών αποτελείται από 19 υπηκόους Αφγανιστάν, 4 υπηκόους Αιγύπτου και ενός από τη Γκάμπια και το Ιράν αντίστοιχα, ενώ προέρχονται από τις δομές φιλοξενίας της Λέσβου, της Σάμου και της Χίου.

Παρόντες στην αναχώρηση των παιδιών, με σκοπό να τα αποχαιρετήσουν και να τους δώσουν αποχαιρετιστήρια δώρα, ήταν ο Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος Κουμουτσάκος, η Ειδική Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Ειρήνη Αγαπηδάκη και η Πρέσβειρα της Πορτογαλίας στην Ελλάδα, Helena Paiva.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη θα αναχωρήσει η πρώτη ομάδα 25 ασυνόδευτων ανηλίκων για τη Φινλανδία.

Κατά την αποχώρηση των παιδιών, ο κ. Κουμουτσάκος δήλωσε: «25 ασυνόδευτα παιδιά αναχωρούν σήμερα για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή σε ένα άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Πορτογαλία. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ την Πορτογαλία για τη στήριξη αυτή, για την έμπρακτη αλληλεγγύη της, ως ένα τμήμα ενός προγράμματος που έχουμε διαμορφώσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη στήριξή της, για να μετεγκατεσταθούν 1.600 ασυνόδευτα παιδιά από την Ελλάδα σε άλλα κράτη-μέλη.

Το πρόγραμμα προχωράει. Η μικρή καθυστέρηση κάποιων εβδομάδων ήταν αποτέλεσμα των συνεπειών της πανδημίας. Μπαίνουμε σε μια κανονικότητα και όλο το επόμενο χρονικό διάστημα - σχεδόν ανά εβδομάδα - θα έχουμε μια τέτοια αναχώρηση στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος.

Πέραν, όμως, από τα ασυνόδευτα παιδιά, προχωράει και το πρόγραμμα των εθελουσίων επιστροφών στις χώρες καταγωγής. Είναι ένα ελληνικό πρόγραμμα, στο οποίο είχαμε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δίνουμε κίνητρα σε αιτούντες άσυλο, που βρίσκονται στα νησιά και έφτασαν στην Ελλάδα μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020, να επιστρέψουν με κάποια οικονομική ενίσχυση στις πατρίδες τους. Σχεδιάζουμε η πρώτη πτήση αυτού του δύσκολου στην εφαρμογή του προγράμματος να γίνει από την Ελλάδα για το Ιράκ στις επόμενες εβδομάδες.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι σήμερα 25 παιδιά ξεκινάνε μια νέα ζωή και θέλουμε να ελπίζουμε μια καλύτερη ζωή. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά και από την καρδιά μου την Ειδική Γραμματέα Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κα Ειρήνη Αγαπηδάκη, για την έννοια, τη φροντίδα και την καθημερινή σκληρή δουλειά που κάνει για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Αλλά, θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω την κυβέρνηση της Πορτογαλίας και την ομόλογό μου, Υπουργό Μετανάστευσης, για την έμπρακτη αλληλεγγύη. Έχουν αποφασίσει να υποδεχτούν 500 παιδιά κι αυτή είναι μια ισχυρή βοήθεια για την Ελλάδα, που αντιμετωπίζει μια πρόκληση που υπερβαίνει τις δυνατότητές της».