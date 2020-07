Οικονομία

Τράπεζες: παράταση στα μέτρα διευκόλυνσης δανειοληπτών που πλήττονται από την κρίση

Τι περιλαμβάνουν τα μέτρα διευκόλυνσης για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Μέχρι πότε δόθηκε παράταση.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών γνωστοποιεί την απόφαση των Ελληνικών Τραπεζών μελών της να παρατείνουν, λόγω των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας Covid-19, τα υφιστάμενα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, «οι Ελληνικές Τράπεζες, μέλη της ΕΕΤ, προσηλωμένες στην ενεργό, άμεση και αποτελεσματική στήριξη της ελληνικής οικονομίας, δεδομένης και της ευελιξίας που παρέχουν οι αρμόδιες εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές, αποφάσισαν να παρατείνουν τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και ιδιωτών που πλήττονται άμεσα και έμμεσα από την παρούσα κρίση και να χορηγήσουν διευκολύνσεις στην πληρωμή των δόσεων των δανείων τους έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020».

Ειδικότερα, για νομικά και φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση, οι ελληνικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε αναστολή των δόσεων κεφαλαίου ή και των τοκοχρεωλυτικών δόσεων μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Κατά τα λοιπά, ως προς τους όρους και προϋποθέσεις, ισχύουν οι προηγούμενες ανακοινώσεις της ΕΕΤ της 17ης και 19ης Μαρτίου 2020.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με το πιστωτικό ίδρυμα που συνεργάζονται, υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα.