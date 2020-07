Κόσμος

Κορονοϊός - Βραζιλία: Θετικός βρέθηκε ο Πρόεδρος Μπολσονάρου

Ο Πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, ανακοίνωσε πως διαγνώστηκε θετικός στη νόσο COVID-19.

Τα τελευταία 24ωρα, τα μέσα ενημέρωσης στη Βραζιλία έκαναν λόγο για το ενδεχόμενο να έχει προσβληθεί από τον ιό ο Πρόεδρος Μπολσονάρου, ο οποίος εμφανιζόταν με μάσκα και είχε δηλώσει πως επρόκειτο να κάνει τεστ για τον νέο κορονοϊό.

Υπενθυμίζεται πως ο Ζαΐχ Μπολσονάρου είχε επανειλημμένα μιλήσει απαξιωτικά για τα μέτρα κατά της πανδημίας, κάνοντας λόγο για «απλή γριπούλα».

Στην Βραζιλία, οι θάνατοι από τον κορονοϊό έχουν ξεπεράσει τις 65.000, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Επιστήμονες θεωρούν πως ο πραγματικός απολογισμός των θυμάτων είναι πολύ μεγαλύτερος.