Σιδηροδρομικό ατύχημα: “Λαχτάρησαν” οι επιβάτες στον σταθμό του ΗΣΑΠ στην Κηφισιά (βίντεο)

Εννέα επιβάτες τραυματίστηκαν. Πού αποδίδεται το σοβαρό ατύχημα.

Του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη

Πανικός επικράτησε το μεσημέρι στον τερματικό σταθμό του ΗΣΑΠ στην Κηφισιά, όταν συρμός του ηλεκτρικού προσέκρουσε στους προστατευτικούς προσκρουτήρες που ορίζουν το τέλος της Γραμμής.

Οι επιβάτες έπεσαν σαν ντόμινο, ο ένας πάνω στον άλλον... Σοκαρισμένοι, επιχείρησαν να βγουν από τα βαγόνια.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ δέκα τραυματίες παραλήφθηκαν από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο ΚΑΤ, στον Ερυθρό Σταύρο και στον Ευαγγελισμό για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο μηχανοδηγός του συρμού, αμέσως μετά τη σύγκρουση, οδηγήθηκε από τους αστυνομικούς για να δώσει κατάθεση.

Το ατύχημα αποδίδεται στην ολισθηρότητα που υπήρξε στις γραμμές, μετά την μεσημεριανή μπόρα στην Αττική.

Η ΣΤΑΣΥ, σε ανακοίνωση της, αφού ξεκαθαρίζει ότι δεν υπήρξε εκτροχιασμός, εξέφρασε την λύπη της διοίκησης για το ατυχές συμβάν.

Στον τερματικό σταθμό της Κηφισιάς έφθασε πραγματογνώμονας και στελέχη της Πολιτικής προστασίας, ώστε να επισπεύσουν την έρευνα και να διαπιστώσουν για ποιον λόγο το τρένο έφθασε κυριολεκτικά στο… τέρμα, προσκρούοντας στον τοίχο.