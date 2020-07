Πολιτική

Τηλεοπτικές άδειες: Νέες αποκαλύψεις για τις σκοτεινές πτυχές του διαγωνισμού (βίντεο)

Τις καταγγελίες Καλογρίτσα για εικονικές συναλλαγές με “ενορχηστρωτή” τον Νίκο Παππά, επιβεβαίωσε ο οικονομικός του σύμβουλος, Κυριάκος Τόμπρας.

Της Λίας Κοντοπούλου

Σειρά ερωτημάτων προκαλούν και νέες αποκαλύψεις όχι μόνο για το παρασκήνιο της συμμετοχής Καλογρίτσα στον διαγωνισμό του 2016 για τις τηλεοπτικές άδειες, αλλά και για τον ρόλο του τότε Yπουργού επικρατείας Νίκου Παππά. Στην χιονοστιβάδα των αποκαλύψεων έρχεται να προστεθεί και η κατάθεση του συνεργάτη του κ. Καλογρίτσα, του οικονομολόγου Κυριάκου Τόμπρα.

Μάλιστα στην κατάθεσή του, ο κ. Τόμπρας επιβεβαιώνει την εκδοχή Καλογρίτσα ότι η συναλλαγή των 3 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ εταιρίας του ίδιου και του κατασκευαστικού κολοσσού της οικογένειας Χούρι, ήταν όντως εικονική και στόχο είχε την χρηματοδότηση Καλογρίτσα για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών, που - όπως αποκαλύπτει στην μετέπειτα μήνυσή του ο Χρήστος Καλογρίτσας - έγινε με τον συντονισμό του Μεγάρου Μαξίμου κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλά και του Νίκου Παππά.

Η συμφωνία των 50 εκατομμυρίων και ο φόβος για το “ξέπλυμα” χρήματος

Σύμφωνα με τον σύμβουλο επιχειρήσεων, το όλο εγχείρημα κοστολογήθηκε στα 50 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία όπως εξηγεί θα κατέλαβαν μισά-μισά ο Χρήστος Καλογρίτσας και η οικογένεια με καταγωγή από την Μέση Ανατολή, που βρίσκεται επικεφαλής του κατασκευαστικού κολοσσού CCC. Τo όλο εγχείρημα θα γινόταν από μία θυγατρική του κατασκευαστικού κολοσσού, υπό τις οδηγίες - σύμφωνα με τον Έλληνα επιχειρηματία - του Νίκου Παππά.

Η κατάθεση του οικονομολόγου φέρνει στο φως και νέα στοιχεία, αυτήν τη φορά για τους ύποπτους δρόμους που ακολούθησε η πρώτη χρηματοδότηση του Χρήστου Καλογρίτσα από τον κατασκευαστικό κολοσσό, προκειμένου να λάβει μέρος στον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών.

Όπως αποκαλύπτει ο κ. Τόμπρας, τα πρώτα 3 εκατομμύρια ευρώ που θα έστελνε ο κατασκευαστικός κολοσσός στον κ. Καλογρίτσα για την εγγυητική επιστολή, που ήταν απαραίτητη άμεσα για την συμμετοχή του στον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών, θα έμπαιναν σε μία διαφορετική εταιρία από αυτή που θα λάμβανε μέρος στον διαγωνισμό, ακριβώς για να μην ενεργοποιηθούν από τις τράπεζες διαδικασίες έρευνας για ξέπλυμα χρήματος.

Την εικονική σύμβαση, σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει στα δικόγραφα ο κ. Καλογρίτσας, τη γνώριζε και τη συντόνιζε το Μέγαρο Μαξίμου, ο Νίκος Παππάς και ένα τρίτο πρόσωπο με το μυστηριώδη κωδικό όνομα “White Porscha”, που κατά την πλευρά Καλογρίτσα, είναι μια έκφραση που χρησιμοποιείται στη Μέση Ανατολή για να δηλώσει μια “άμωμο ύπαρξη”.

Αιχμές ότι η τότε Κυβέρνηση, αν και γνώριζε την αλήθεια, δεν στήριξε τον Έλληνα επιχειρηματία, αφήνει και ο κ. Τόμπρας.

Μετά τον αποκλεισμό της πλευράς Καλογρίτσα από τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, τα 3 εκατομμύρια ευρώ δεν επιστράφηκαν ποτέ στην οικογένεια Χούρι κι έτσι οι δύο πλευρές βρέθηκαν στα δικαστήρια, βγάζοντας ουσιαστικά τα “άπλυτα” της συμμετοχής Καλογρίτσα στον διαγωνισμό τηλεοπτικών αδειών στη φόρα.

Διαρροές της Κουμουνδούρου, πάντως, αντιτείνουν πως τα 3 εκατ. ευρώ δεν μπορούν να αφορούν σε εικονική συναλλαγή για τις τηλεοπτικές άδειες, προτάσσοντας απόφαση διαιτητικού δικαστηρίου στην Ελβετία, που φέρνει στο φως η εφημερίδα “Αυγή”.

Πάντως, αυτό που αναφέρουν τα ελβετικά δικόγραφα είναι ότι η πλευρά Καλογρίτσα δεν προσκόμισε ισχυρές αποδείξεις για τους ισχυρισμούς της, πράγμα το οποίο η πλευρά του Έλληνα επιχειρηματία αποδίδει στο γεγονός ότι δεν εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο, ενώ οι επιστολές που έστειλε δεν ελήφθησαν υπόψη.

Με αφορμή το χθεσινό εξώφυλλο της “Εφημερίδας των Συντακτών”, το οποίο θεώρησε συκοφαντικό και προσβλητικό, ο Υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, απέστειλε σήμερα εξώδικο, ενώ βέβαιο είναι πως η χιονοστιβάδα των αποκαλύψεων για την εμφανιζόμενη απόπειρα χειραγώγησης του τηλεοπτικού τοπίου από τον πρώην Υπουργό, Νίκο Παππά, θα προκαλέσει τόσο φορολογικές όσο και δικαστικές εξελίξεις.