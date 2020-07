Υγεία - Περιβάλλον

Δημόπουλος στον ΑΝΤ1: τι ρόλο παίζει η θερμοκρασία και η υγρασία στη διασπορά του κορονοϊού (βίντεο)

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, τόνισε ότι ο μόνος τρόπος για να γλιτώσουμε ένα δεύτερο κύμα πανδημίας είναι να μείνουμε προσηλωμένοι στα μέτρα.