Υγεία - Περιβάλλον

Φορείς του κορονοϊού έφθασαν με... ταξί στο νοσοκομείο!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είχαν έρθει για διακοπές στη χώρα μας από τη Σερβία. “Αγώνας δρόμου” για την ιχνηλάτηση των επαφών τους.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Υγειονομικές Αρχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού σε γκρουπ ταξιδιωτών από τη Σερβία, που είχε καταλύσει στην Αιδηψό.

Όπως μεταδίδει το lamiareport.gr, ένας άνδρας από το γκρουπ, γύρω στα 50, αισθάνθηκε αδιαθεσία και μετέβη στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Αγνοώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τους έστειλαν στο Νοσοκομείο Λαμίας (μαζί με τη γυναίκα του), με ταξί! Φθάνοντας λοιπόν στο Νοσοκομείο Λαμίας, τους έγινε μοριακό τεστ με το οποίο διαπιστώθηκε ότι νοσούν από COVID-19.

Ο ίδιος μαζί με τη γυναίκα του ταξίδεψαν από τη βαλκανική χώρα στην Ελλάδα, με γκρουπ 20 ατόμων στις 4 Ιουλίου και κατέλυσαν σε ξενοδοχείο της Αιδηψού.

Όπως ήταν φυσικό από την Πολιτική Προστασία και τη Γενική Διεύθυνση Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ξεκίνησε ένας “αγώνας δρόμου” για την ιχνηλάτηση των επαφών των δύο Σέρβων και κυρίως του εντοπισμού του ταξιτζή που τους μετέφερε στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Παράλληλα, στο Νοσοκομείο Λαμίας εξετάζεται πού θα νοσηλευτεί το περιστατικό, που όπως σημειώσαμε παρουσιάζει συμπτώματα, αλλά ήπια, της ασθένειας. Η γυναίκα του είναι ασυμπτωματική.