Κόσμος

Τουρκία: δοκίμασαν τους S-400 σε αμερικανικά μαχητικά!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την είδηση μετέδωσε το πρακτορείο TASS από την Άγκυρα, επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στην αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας.

Η Τουρκία πραγματοποίησε δοκιμές των ρωσικών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας S-400 σε αμερικανικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη F-16 τον Νοέμβριο του 2019, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο TASS από την Άγκυρα, επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στην αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας.

Νωρίτερα μια σειρά μέσων ενημέρωσης επικαλούμενα το ενημερωτικό ιστότοπο Fighter Jets World είχαν γράψει για τις δοκιμές των S-400 σε αμερικανικά μαχητικά.