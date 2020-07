Κόσμος

Ουκρανία: νεκροί από τις πυρκαγιές κοντά στο Τσέρνομπιλ

Δασικές πυρκαγιές μαίνονται συνεχώς από την άνοιξη γύρω από το Τσέρνομπιλ, ωθώντας τα επίπεδα ρύπανσης στην πρωτεύουσα Κίεβο στα χειρότερα παγκοσμίως.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα νοσηλεύονται από μια δασική πυρκαγιά που κατέκαψε σήμερα χωριά στην περιφέρεια Λουχάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της χώρας.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε 80 εξοχικές κατοικίες και 30 σπίτια σε δύο χωριά, τόνισαν οι αρχές.

Αυτή την άνοιξη, οι δασικές πυρκαγιές γύρω από το ανενεργό πυρηνικό εργοστάσιο Τσερνόμπιλ στο βόρειο τμήμα της χώρας και σε άλλες περιοχές, έχουν ωθήσει τα επίπεδα ρύπανσης στην πρωτεύουσα Κίεβο στα χειρότερα παγκοσμίως.