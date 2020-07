Αθλητικά

Ολυμπιακός: οι “γοργόνες” του κατέκτησαν το έβδομο συνεχόμενο πρωτάθλημα στο πόλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πολίστριες του Ολυμπιακού έχουν να επιδείξουν μόνο νικηφόρα αποτελέσματα σε ολόκληρη τη σεζόν!

Για 11η φορά στην ιστορία της και 7η διαδοχική, η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού στέφθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας.

Οι «ερυθρόλευκες» επιβλήθηκαν με 11-9 της Βουλιαγμένης στο Λαιμό, έκαναν το 2-0 στη σειρά των τελικών και κατέκτησαν τον τίτλο στην Α1. Η ομάδα του Πειραιά είχε επικρατήσει με 11-4 στο πρώτο ματς την περασμένη Κυριακή.

Με τον 7ο σερί τίτλο και 11ο συνολικά στο τμήμα του πόλο ο Ολυμπιακός ισοφάρισε την Βουλιαγμένη σε αριθμό πρωταθλημάτων, με τις πολίστριες του Χάρη Παυλίδη, μάλιστα, να έχουν να επιδείξουν μόνο νικηφόρα αποτελέσματα την εφετινή σεζόν.

Στο σημερινό αγώνα η Βουλιαγμένη ήταν ανταγωνιστική μόνο μέχρι την αρχή του δευτέρου 8λεπτου όπου και βρέθηκε να προηγείται με 3-2.

Η συνέχεια, όμως, ανήκε στις φιλοξενούμενες, οι οποίες με επιμέρους σκορ 5-0 προηγήθηκαν με 7-3 στα μισά της τρίτης περιόδου κι έκτοτε... δεν κοίταξαν πίσω.