Υγεία - Περιβάλλον

Οι ΗΠΑ αποχώρησαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αποχώρηση έγινε κατόπιν εντολής του Τραμπ που κατηγορεί τον ΠΟΥ για κακοδιαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού.

Οι ΗΠΑ αποχώρησαν επίσημα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), κατόπιν εντολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγορεί τον Παγκόσμιο Οργανισμό για κακοδιαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ.

«Το Κογκρέσο έλαβε ειδοποίηση ότι ο πρόεδρος απέσυρε επίσημα τις Ηνωμένες Πολιτείες από τον ΠΟΥ εν μέσω πανδημίας», τόνισε με tweet του ο Ρόμπερτ Μενεντέζ, Δημοκρατικός γερουσιαστής, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας.