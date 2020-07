Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Τετάρτης

Η συνάντηση του Ερμή, που κινείται ανάδρομος στον Καρκίνο, με τον Άρη από τον Κριό, σηματοδοτεί το άνοιγμα ενός κύκλου συγκρούσεων.

ΚΡΙΟΣ: Με τον κυβερνήτη σου, τον Άρη, από το ζώδιό σου να “τετραγωνίζει” τον Ερμή, που είναι ανάδρομος στον Καρκίνο, πρόσωπα και καταστάσεις του παρελθόντος επανέρχονται και σου δημιουργούν σύγχυση σε σχέση με το πώς θα είναι καλύτερο να τα διαχειριστείς. Επειδή όταν μιλάμε για ζητήματα που αγγίζουν πιο ευαίσθητες χορδές σου, είναι πιο εύκολο να παρασυρθείς σε λάθη, καλό θα είναι να μη βιαστείς να πεις πράγματα ή να κάνεις κινήσεις που θα μετανιώσεις.

ΤΑΥΡΟΣ: Τα σενάρια αστάθειας που “παίζουν” στο εργασιακό σου περιβάλλον φαίνεται να επανέρχονται αυτές τις μέρες και να σε πιέζουν να αναλάβεις δράση για να προλάβεις τα γεγονότα. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, η στρατηγική της αναμονής θα μπορούσε να αποδειχτεί πολύτιμη, αφού είναι πιθανό πάνω στον πανικό σου να πάρεις λάθος αποφάσεις. Στα αισθηματικά σου, η επαναπροσέγγιση από κάποιο πρόσωπο, πιο πολλά προβλήματα θα σου δημιουργήσει παρά θα σε ευχαριστήσει.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Είναι δύσκολο να λογαριάζεις χωρίς τον ξενοδόχο και στην προκειμένη περίπτωση το να κάνεις σχέδια χωρίς να έχεις διασφαλίσει ότι θα έχεις και τους πόρους να τα υλοποιήσεις, είναι ανούσιο. Από την άλλη, εσύ μπορεί να έχεις οργανώσει τα πάντα μια χαρά εκ των προτέρων και ξαφνικά να προκύπτουν έξοδα ή κάποιοι να αρνούνται να αναγνωρίσουν και να αναλάβουν τα βάρη που τους αναλογούν. Γενικότερα, οι παρεξηγήσεις με το τετράγωνο του Ερμή με τον Άρη δεν θα λείψουν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ο Ερμής ανάδρομος από το ζώδιό σου, συναντά με δύσκολη όψη τον Άρη στον Κριό και καταλήγεις πάλι να γκρινιάζεις και να σε κατηγορούν ότι κάνεις σαν μικρό παιδί. Αυτήν τη φορά είναι πολύ πιθανό να έχεις τα δίκια σου, γιατί φαίνεται πως οι άλλοι δεν έχουν διάθεση να σε καταλάβουν και απλώς περιορίζονται στο να συγκρίνουν. Όμως, δύο πράγματα είναι που έχουν αξία: Το ένα είναι ότι δε φρόντισες να μιλήσεις τη στιγμή που έπρεπε και το δεύτερο ότι κανείς δε σου χρωστάει το ντάντεμα που ζητάς. Ή και να στο χρωστάει, δε σημαίνει θα στο δώσει όταν το θες εσύ.

ΛΕΩΝ: Το τετράγωνο του ανάδρομου Ερμή από τον Καρκίνο με τον Άρη στον Κριό, δημιουργεί κάποια προβλήματα κυρίως σε επαγγελματικό επίπεδο, αφού ίσως υπάρχουν κενά και εκκρεμότητες που δημιούργησες στο παρελθόν και τα οποία έρχονται τώρα στην επιφάνεια για να σου κάνουν τη ζωή δύσκολη. Αν βρίσκεσαι σε μυστικές συζητήσεις που αφορούν στο μέλλον σου, καλό θα είναι να κινείσαι με προσοχή, διότι ίσως δεν αξιολογείς σωστά τα δεδομένα ή στα παρουσιάζουν πιο όμορφα απ’ όσο θα αποδειχτούν στην πραγματικότητα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Με τον κυβερνήτη σου, τον Ερμή, ανάδρομο και σε τετράγωνο με τον Άρη, υπάρχουν κάποια οικονομικά ζητήματα τα οποία σε αγχώνουν, παρόλο που μπορεί να μη σχετίζονται άμεσα με το δικό σου πορτοφόλι ή τις απολαβές που έχεις από τα επαγγελματικά σου. Μπορεί λοιπόν κάποιο κοντινό σου πρόσωπο να ζητήσει τη στήριξή σου, επειδή πιέζεται οικονομικά ή να χρειαστεί να ξοδέψεις κάποια χρήματα που δεν υπολόγιζες, για κάποια υποχρέωση του παιδιού σου. Σε κάθε περίπτωση, να βάλεις ένα όριο που να αντέχεις.

ΖΥΓΟΣ: Με τον Άρη απέναντί σου και τον Ερμή ανάδρομο στο ζενίθ του ωροσκοπίου σου, προκύπτουν κόντρες με κάποια σημαντικά πρόσωπα στη ζωή σου, οι οποίες προφανώς και δεν μπορούν να σε αφήσουν ασυγκίνητο. Είτε μιλάμε για κάποιο επαγγελματικό θέμα, είτε για κάποιο καθαρά συναισθηματικό ή ακόμα και για φιλικό, που εκεί τα πράγματα συνήθως είναι πιο σταθερά, το να εκτραχυνθεί μια κατάσταση δε θα είναι προς όφελος σου. Δε σου λέω “να κάνεις την πάπια”, ούτε συμβιβασμούς άνευ όρων. Όμως, όσο μπορείς, ψύχραιμα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Το τετράγωνο του Άρη με τον Ερμή που βρίσκεται ανάδρομος στον Καρκίνο, εξωθεί λίγο τα νεύρα σου στα άκρα. Ειδικά στον επαγγελματικό σου χώρο, νιώθεις ότι δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με κάποιους συναδέλφους σου ή ότι ο προϊστάμενός σου αδιαφορεί για την εξέλιξή σου και τις οποίες ανάγκες μπορεί να έχεις. Μη χάνεις το στόχο σου, προσπάθησε να ανταποκριθείς έστω και διεκπεραιωτικά στις υποχρεώσεις σου και βλέπεις τι θα κάνεις στο μέλλον από τον επόμενο μήνα.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Με τον Άρη απ’ το κομμάτι των ερωτικών σου σε δύσκολη όψη με τον ανάδρομο Ερμή στον Καρκίνο, η ερωτική έλξη που μπορεί να νιώθεις δε μεταφράζεται και στο καλύτερο αποτέλεσμα στο κρεβάτι. Συχνά, με μια τέτοια όψη, βλέπουμε να επανέρχεται στη ζωή κάποιου ένα “απωθημένο”, αλλά όχι για να εκπληρωθεί και να έχει την κατάληξη ενός μοιραίου έρωτα, αλλά για να απομυθοποιηθεί. Κατά τ’ άλλα προσοχή στα οικονομικά σας και στο πως θα διαχειριστείτε μια απογοήτευση που μπορεί να έρθει από το παιδί σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Με τον Ερμή ανάδρομο απέναντι σου σε τετράγωνο με τον Άρη απ’ το ναδίρ του ωροσκοπίου σου, οι συζυγικές σχέσεις είναι πολύ πιθανόν να περάσουν τις δικές τους συμπληγάδες και να δημιουργηθούν κάποιες αιτίες συγκρούσεων, που δε θα ξεδιαλύνουν μέχρι το τέλος του μήνα. Είτε ανήκεις στους παντρεμένους είτε όχι, προσπάθησε να αντιμετωπίσεις με ψυχραιμία τις εντάσεις που θα προκύψουν μέσα στο οικογενειακό σου περιβάλλον και να έχεις τα αυτιά σου ανοιχτά για να μπορείς να καταλάβεις αυτά που σου λένε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Κάποιες νέες γνωριμίες ή ακόμα και η υπερβολική κοινωνικότητα φαίνεται πως σε κουράζουν και νιώθεις την ανάγκη να βάλεις κάποια όρια προκειμένου να μπορέσεις να τους αφομοιώσεις ομαλά, χωρίς να χαλάσουν εντελώς τη ρουτίνα σου. Γενικότερα δεν είσαι σε φάση που μπορείς να ανεχθείς πολλή πίεση και φυσικά δεν είναι κακό να το δώσεις στους άλλους να το καταλάβουν. Από την άλλη, ίσως κάποιοι αθετήσουν μια συμφωνία που είχατε κι αυτό να σε βγάλει έξω από τα ρούχα σου.

ΙΧΘΥΕΣ: Με τον Ερμή ανάδρομο στο κομμάτι των ερωτικών σου σε τετράγωνο με τον Άρη από τον τομέα της ασφάλειας σου, είναι προφανές ότι η συναισθηματική ζωή δεν περνάει την καλύτερη φάση της. Η ανασφάλεια που μπορεί να νιώθεις στη σχέση σου, φαίνεται να αποτελεί λόγο που ανατρέχεις στο παρελθόν σου και σε ανθρώπους που κάποτε, εκτός του ότι περάσατε ωραία, ένιωσες να σε επιβεβαιώνουν και να αποδέχονται αυτό που είσαι. Προσοχή, μόνο αυτό σου λέω...

Πηγή: Astrologos.gr