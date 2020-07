Κοινωνία

Γέμισαν συνθήματα οι ζαρντινιέρες του Μεγάλου Περιπάτου

Άγνωστοι βανδάλισαν τις ζαρντινιέρες στην πλατεία Συντάγματος και στην Πανεπιστημίου...

Συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιήθηκε χθες στο κέντρο της Αθήνας, ενάντια στο νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις.

Η πορεία προς το Σύνταγμα εξελίχθηκε ομαλά, αλλά κάποιοι από τους διαδηλωτές βανδάλισαν τις ζαρντινιέρες του Μεγάλου Περιπάτου, τόσο στην πλατεία Συντάγματος όσο και στην Πανεπιστημίου.

Άγνωστοι έγραψαν συνθήματα με μαύρη και κόκκινη μπογιά στις ζαρντινιέρες, ενώ κατάφεραν να «ξηλώσουν» μία από αυτές.

Συνεργεία του Δήμου ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί τον καθαρισμό τους, καθώς όπως είχε δηλώσει ο Δήμαρχος Αθηναίων, οι εν λόγω ζαρντινιέρες έχουν αντιγκράφιτι ιδιότητες (σβήνουν εύκολα με νερό).

"Μετά την βεβήλωση του μνημείου των νεκρών της Μαρφίν, επόμενη «επαναστατική» πράξη ο βανδαλισμός του αστικού εξοπλισμού του Μεγάλου Περιπάτου. Όσοι προσπαθούν να καταστρέψουν και να γκρεμίσουν, ματαιοπονούν. Εμείς θα συνεχίσουμε να χτίζουμε και να ονειρευόμαστε μια καλύτερη Αθήνα. Υ.Γ. Οι ζαρντινιέρες καθάρισαν" σχολίασε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, μέσω των social media.