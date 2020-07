Κόσμος

Κορονοϊός: Χιλιάδες νεκροί, παράταση του lockdown στην Κολομβία

Ξεπέρασαν τους 4000 νεκρούς, πάνω από 124000 τα κρούσματα στην χώρα των Άνδεων.

Τα μέτρα περιορισμού τα έχουν επιβληθεί για να ελεγχθεί η εξάπλωση του κορονοϊού στην Κολομβία θα παραταθούν για άλλες δύο εβδομάδες και κάτι, ως την 1η Αυγούστου, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ιβάν Ντούκε.

Η χώρα των Άνδεων ως χθες Τρίτη θρηνούσε 4.359 νεκρούς εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 124.494 κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Ο Ντούκε επέβαλε μέτρα περιορισμού στα μέσα Μαρτίου, για να επιβραδυνθεί η διασπορά του ιού. Ενώ χιλιάδες επιχειρήσεις σταδιακά άρχισαν να ανοίγουν ξανά, το lockdown επρόκειτο να αρθεί τη 15η Ιουλίου.

«Αφού αναλύσαμε την κατάσταση στη χώρα και λάβαμε υπόψη ότι έχουμε πόλεις όπου ο ρυθμός των κρουσμάτων επιταχύνεται και μεγεθύνεται, όπως και ο δείκτης θνητότητας (...) παρατείνουμε τον προληπτικό υποχρεωτικό περιορισμό ως την 1η Αυγούστου, αλλά με σημαντικές τροποποιήσεις όσον αφορά την επανέναρξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων και άλλων πεδίων που αφορούν την ποιότητα ζωής», τόνισε ο Ντούκε κατά τη διάρκεια του καθημερινού του διαγγέλματος προς τους πολίτες από το Κάσα δε Ναρίνιο, το προεδρικό μέγαρο.

Σε δήμους και κοινότητες όπου δεν καταγράφονται κρούσματα ή καταγράφονται λίγα θα επιτραπεί να επαναλειτουργήσουν εστιατόρια, θέατρα και γυμναστήρια, πάντως με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα — τη χρήση μάσκας, την τήρηση της λεγόμενης κοινωνικής απόστασης — με ευθύνη των δημάρχων και των τοπικών αιρετών, εξήγησε.

Στη χώρα αυτή τη στιγμή 490 δήμοι και κοινότητες δεν καταγράφουν κανένα κρούσμα, ενώ άλλοι 100 έχουν πολύ χαμηλούς δείκτες μολύνσεων, διευκρίνισε ο Ντούκε. Σε ακόμη 295 δήμους δεν έχουν αναφερθεί νέα κρούσματα τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

Η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής έχει υποστεί βαρύ χτύπημα εξαιτίας των μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση για να αποτρέψει την εξάπλωση της πανδημίας, αλλά και της μεγάλης πτώσης της τιμής του αργού στις αγορές. Η κυβέρνηση προβλέπει συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 5,5% φέτος.