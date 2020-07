Οικονομία

Θεοχάρης: δεν μας ανησυχούν τα εισαγόμενα κρούσματα κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο υπουργός Τουρισμού για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, την πορεία του τουρισμού και όλα όσα χρειάζονται προσοχή...

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, για τα εισαγόμενα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας.

Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλοκαίρι Μαζί”, ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι δεν πρέπει να μας ανησυχούν τα κρούσματα από το εξωτερικό, αλλά τα εγχώρια…

“Δεν έχουμε πολλά εισαγόμενα κρούσματα από τα αεροδρόμια, αλλά πρέπει να είμαστε διπλά προσεχτικοί” τόνισε.

Για τον τουρισμό σημείωσε ότι κάθε μέρα έχουμε και περισσότερο κόσμο, ενώ κάποιες περιοχές, όπως το Ηράκλειο, είναι πιο ευνοημένες. “Έχουμε σταδιακή αύξηση των τουριστών, κάτι που μας επιτρέπει να ελέγχουμε την κατάσταση” δήλωσε.

Τέλος, για τον Κοινωνικό Τουρισμό σημείωσε ότι μπήκαν στο πρόγραμμα 2.000 καταλύματα και γίνεται έκκληση για να ενταχθούν ακόμα περισσότερα.