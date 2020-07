Κόσμος

Κακοποίηση βρέφους στην Κύπρο - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Σοκάρει η κακοποίηση του 19 μηνών βρέφους στην Κύπρο. Συνελήφθησν οι γονείς του.

Ενώπιον δικαστηρίου οδηγούνται σήμερα οι γονείς του 19 μηνών κακοποιημένου βρέφους για έκδοση διαταγμάτων κράτησής τους που αφορούν τη βία στην οικογένεια και την έκθεση παιδιού σε κίνδυνο.

Το 19μηνο μωρό μεταφέρθηκε τη Δευτέρα (06.07) με μώλωπες και εκδορές και σε κατάσταση υποσιτισμού στο Μακάρειο Νοσοκομείο Λευκωσίας. Η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε σημάδια στο σώμα του μωρού που οδηγούν σε ενδείξεις ότι κακοποιείτο εδώ και καιρό.

Η μητέρα του παιδιού είχε συλληφθεί την περασμένη Παρασκευή για επίθεση εναντίον της Ελληνοκύπριας πεθεράς της στη Λεμεσό. Χειροπέδες φόρεσε χθες και ο πατέρα του βρέφους. Πρόκειται για 27χρονο Ελληνοκύπριο που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την Αστυνομία για υποθέσεις βιαιοπραγίας.

Όταν λειτουργός των Υπηρεσιών Ευημερίας μετέβη σε αστυνομικό σταθμό προκειμένου να παραλάβει το βρέφος διαπίστωσε ότι το παιδί έφερε τραύματα στο σώμα του.

Όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο του ΣΙΓΜΑ, από τον Φεβρουάριο ήταν ενήμερο το Γραφείο Ευημερίας και από καταγγελίες πολιτών, αλλά και από την ίδια την γιαγιά, η οποία είχε αιτηθεί από το Γραφείο να αναλάβει την φροντίδα του παιδιού. Είναι δεδομένο πως σε μια τέτοια αίτηση δίδεται και αιτιολογία για να αφαιρεθεί η φροντίδα ενός παιδιού από τους βιολογικούς γονείς αναφέρει το sigmalive.com.

Λειτουργός του Γραφείου, ωστόσο, φέρεται να αρνήθηκε να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία, καθώς υποστήριζε ότι δεν υπήρχαν καταγγελίες εις βάρος της μητέρας.