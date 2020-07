Life

Στη λίστα με τα 100 πιο εντυπωσιακά νησιά του κόσμου η Ίος

Στη λίστα με τα 100 εντυπωσιακότερα νησιά του κόσμου συμπεριλήφθηκε η Ίος από τον κορυφαίο διεθνή ειδησεογραφικό ιστότοπο Insider.com!

Μαζί με τις πανέμορφες παραλίες του νησιού, ο ταξιδιωτικός συντάκτης προτείνει ανεπιφύλακτα το μαγευτικό νησί των Κυκλάδων για τη μοναδική αύρα που εκπέμπει αλλά και την ιδιαίτερη νυχτερινή ζωή του. Σημειώνεται πως ο ενημερωτικός όμιλος του Insider είναι δημοφιλής σε πάνω από 350 εκατομμύρια διαδικτυακούς φίλους λόγω της αντικειμενικής ενημέρωσης που προσφέρει!

Ηχηρή όσο και συγκινητική η απάντηση του DOVE, της «αφρόκρεμας» του Ιταλικού ταξιδιωτικού Τύπου στις φετινές ιδιαίτερες συνθήκες. Το πολυσέλιδο αφιέρωμα και το εντυπωσιακό εξώφυλλο με πρωταγωνίστρια την Ίο και τίτλο «Ελλάδα θα επιστρέψουμε σύντομα!», προέκυψαν έπειτα από στοχευμένο δημοσιογραφικό ταξίδι που οργανώθηκε πέρυσι με την προσωπική φροντίδα της Προϊσταμένης του Γραφείου ΕΟΤ Ιταλίας κας Κικής Μπουλασίδου και τη στήριξη του Δήμου Ιητών.

Οι αναρίθμητες μεγάλες ασφαλείς παραλίες, οι ανέγγιχτες φυσικές ομορφιές, τα γαλαζοπράσινα νερά και η γραφικότητα της Χώρας είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά του νησιού που είναι ικανά να εμπνεύσουν και να κάνουν τον ταξιδιώτη να ξεχαστεί, όπως διαφαίνεται άλλωστε και από το πολυσέλιδο αφιέρωμα που διανθίζεται από εντυπωσιακές φωτογραφίες. Στο πλαίσιο της αναθέρμανσης των επαφών με Διεθνή ΜΜΕ, το Nautical Channel αποδέχτηκε την πρόταση της Δημοτικής Αρχής να μεταδώσει ξανά το ημίωρο επεισόδιο για την Ίo που είχε γυριστεί προ διετίας. Με αφετηρία που συνέπεσε συμβολικά με το πρώτο επίσημο άνοιγμα του Ελληνικού Τουρισμού στις 15 Ιουνίου και για μεγάλο χρονικό διάστημα, μεταδόθηκε 17 φορές το επεισόδιο «πλημμυρίζοντας», με εντυπωσιακές εικόνες της Ίου, τους τηλεοπτικούς δέκτες του διεθνούς τηλεοπτικού δικτύου που αναμεταδίδεται σε κανάλια και πλατφόρμες σε 70 χώρες και 20.000.000 τηλεθεατές! Σημειώνεται πως μέσα από την ευγενική χειρονομία του Nautical Channel η Ίος έφτασε και στα σπίτια των Ελλήνων τηλεθεατών μέσα από τις συνδρομητικές πλατφόρμες των Cosmote TV, Vodafone Greece και Wind Hellas.

Ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη του κόσμου αλλά και των διεθνών ΜΜΕ, ο Δήμος Ιητών προχώρησε σε μία σειρά από ειδικές δράσεις σε πολλά επίπεδα. Σεσυνεργασία με κατοίκους και επαγγελματίες οργανώθηκε ο εθελοντικός καθαρισμός μεγάλων παραλιών, αλλά και του πυθμένα του λιμένα του νησιού. Επιπλέον, πολύ αξιόλογες είναι και οι πρωτοβουλίες και προσπάθειες του Δήμου για τη θωράκιση του προορισμού σε επίπεδο υπηρεσιών υγείας, με τη συγκινητική στήριξη ιδιωτών του νησιού μέσα από σημαντικές δωρεές. Το Κέντρο Υγείας Ίου διαθέτει ειδικό εξοπλισμό ISO Box, μοριακό αναλυτή και αναπνευστήρα, ενώ έχει λάβει τις απαραίτητες οδηγίες και οι γιατροί του έχουν καταρτιστεί επαρκώς για να αναλάβουν το σημαντικό έργο της φετινής σεζόν.