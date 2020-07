Κοινωνία

Σε διαθεσιμότητα πέντε αστυνομικοί

Με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας τέθηκαν σε διαθεσιμότητα πέντε αστυνομικοί, μεταξύ των οποίων και ανώτερος αξιωματικός, που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες δρούσαν κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία. Παράλληλα, διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για όλους τους εμπλεκομένους αστυνομικούς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πολύμηνη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, διακριβώθηκε η δράση εγκληματικών οργανώσεων, που δραστηριοποιούνταν σε παράνομες ανασκαφές για ανεύρεση ή αποκάλυψη αρχαίων αντικειμένων και θησαυρών, στη διευκόλυνση της παράνομης διαμονής αλλοδαπών στην Ελλάδα, μέσω εικονικών θεωρήσεων διαβατηρίων, καθώς και στην παράνομη διακίνηση καπνικών προϊόντων.