Κοινωνία

Αυτοί είναι οι “λογιστές” που εξαπατούσαν ηλικιωμένους

Ο 39χρονος είχε συλληφθεί στην Ελευσίνα, καθώς μαζί με τη συνεργό του πλησίασαν έναν ηλικιωμένο προσποιούμενοι τους λογιστές...

Στη δημοσιότητα δόθηκαν, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες, καθώς και η ασκηθείσα σε βάρος τους ποινική δίωξη, δύο ημεδαπών, κατηγορούμενων για απάτες, κλοπές και ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τετελεσμένη κλοπή, διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, τελεσθείσα από δύο ή περισσότερους, που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, απάτη κατά συναυτουργία τελεσθείσες και σε απόπειρα κατ’ εξακολούθηση και ληστρική περίπτωση κλοπής κατά συναυτουργία.

Ο 39χρονος είχε συλληφθεί στις 16 Απριλίου στην Ελευσίνα, καθώς την προηγούμενη μέρα μαζί με τη συνεργό του πλησίασαν έναν ηλικιωμένο προσποιούμενοι τους λογιστές, απαιτώντας από αυτόν την καταβολή χρηματικού ποσού.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τους: