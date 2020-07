Κοινωνία

Ταυτοποιήθηκε και δεύτερος “ψευτογιατρός”

Συστηνόταν ως διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής. Πώς εξαπατούσε τα θύματά του.

Τον άνδρα, ο οποίος συστηνόταν ως ιατρός και εξαπατούσε πολίτες στο Αίγιο, ταυτοποίησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Αιγίου, προέκυψε ότι ο άνδρας συστηνόταν σε ηλικιωμένους ως διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής και με το πρόσχημα της άμεσης ανάγκης για μεταφορά του γιού του στην Αμερική, τους ζητούσε να του δώσουν χρήματα.

Μέχρι τώρα, έχουν ταυτοποιηθεί δύο περιπτώσεις απάτης που διαπράχθηκαν στις 15 Ιουνίου και την 1η Ιουλίου σε βάρος δύο ηλικιωμένων στο Αίγιο, ενώ σε μία περίπτωση ο άνδρας κατάφερε να αποσπάσει χρηματικό ποσό.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιγιαλείας, ενώ οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το συγκεκριμένο πρόσωπο εμπλέκεται και σε άλλες περιπτώσεις απάτης.