Κόσμος

Σερβία: πολιτική κρίση λόγω κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξοργισμένοι διαδηλωτές από τα νέα μέτρα καραντίνας κατά του κοροναϊού στο Βελιγράδι επιτέθηκαν στο κοινοβούλιο.

Οι διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους του Βελιγραδίου την Τρίτη για να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλει νέα αυστηρά περιοριστικά μέτρα το Σαββατοκύριακο εν μέσω της απότομης αύξησης του αριθμού νέων μολύνσεων από κορονοϊό στη Σερβική πρωτεύουσα.

Οι διαδηλωτές προσπάθησαν να εισβάλουν στο κτίριο της Εθνοσυνέλευσης, καταστρέφοντας το φράχτη του κτιρίου. Μετά την απόπειρα εισβολής στην Εθνοσυνέλευση, η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να διασκορπίσει το πλήθος με μερικούς διαδηλωτές να πετούν πέτρες και φωτοβολιίδες στους σατυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί αστυνομικοί και διαδηλωτές τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις.