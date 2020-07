Κοινωνία

Σεισμός στην Κάσο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στην Κάρπαθο.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στην Κάσο, το μεσημέρι της Τετάρτης. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 6,9 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Κάσου και 47 χιλιόμετρα δυτικά της Καρπάθου. Στα 3,6 Ρίχτερ εκτιμά το μέγεθος του σεισμού και το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο.

Ο σεισμός δεν προκάλεσε ζημιές και τραυματισμούς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το νησί της Κάσου.