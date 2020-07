Κοινωνία

Κορονοϊός: συναγερμός για τα εισαγόμενα κρούσματα

Συναγερμός σε Εύβοια και Φωκίδα για ζευγάρι Σέρβων. Θετικοί βρέθηκαν τουρίστες και στη Θάσο. Λήξη συναγερμού στη Νάξο.

Προβληματισμό και έντονη ανησυχία προκαλούν στις υγειονομικές αρχές της χώρας τα εισαγόμενα κρούσματα του κορονοϊού.

Στην Εύβοια και στη Φωκίδα χτύπησε συναγερμός, καθώς ένα ζευγάρι από τη Σερβία που βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό, μετά την επίσκεψή του στο κέντρο Υγείας της Ιστιαίας, πήγε με ταξί στο Νοσοκομείο της Λαμίας. Μάλιστα συμμετείχαν σε γκρουπ 80 ατόμων που παραμένει στην περιοχή.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Εντοπίστηκαν οι υπόλοιποι εκδρομείς από το γκρουπ και τέθηκαν σε αυτοπεριορισμό.

Δύο κλιμάκια του ΕΟΔΥ, ένα από τη Λαμία και ένα από την Αθήνα μεταβαίνουν στην Αιδηψό για την ιχνηλάτηση των επαφών του ζευγαριού των Σέρβων, ενώ έχουν εντοπιστεί και οι δύο οδηγοί ταξί που μετέφεραν το ζευγάρι.

Θετικοί στον κορoνοϊό εντοπίστηκαν τουρίστες από τη Σερβία και τη Βουλγαρία και στη Θάσο, οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί, μετά την ανάλυση των δειγμάτων που τους πήραν κατά την είσοδο τους στη χώρα. Οι τουρίστες έχουν μεταφερθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και την επίβλεψη του ΕΟΔΥ στο ξενοδοχείο καραντίνας.

Λήξη συναγερμού στη Νάξο καθώς το δεύτερο τεστ σε Έλληνα γιατρό που ζει στην Αγγλία και επισκέφτηκε το νησί με την ανήλικη κόρη του για διακοπές, βγήκε αρνητικό.