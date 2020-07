Υγεία - Περιβάλλον

Οι γερμανόφωνες χώρες προετοιμάζονται: Τι θα γίνει αν συμπέσουν κορονοϊός με γρίπη

Οι Υπουργοί Υγείας Αυστρίας, Γερμανίας, Ελβετίας, Λίχτενσταϊν και Λουξεμβούργου συζήτησαν σε τηλεδιάσκεψη τις αναγκαίες προετοιμασίες.

Ενόψει ενός δευτέρου κύματος της επιδημίας του κορονοϊού και μίας ταυτόχρονης εμφάνισης της γρίπης, οι υπουργοί Υγείας των πέντε γερμανόφωνων χωρών - Αυστρίας, Γερμανίας, Ελβετίας, Λίχτενσταϊν και Λουξεμβούργου -- συζήτησαν σε τηλεδιάσκεψη αυτές τις προκλήσεις που είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν το φθινόπωρο, καθώς και τις αναγκαίες προετοιμασίες των χωρών τους.

Οι πέντε χώρες συμφώνησαν ότι η έγκαιρη και προσεκτική προετοιμασία για την επόμενη περίοδο γρίπης είναι σημαντική για την αποφυγή υπερφόρτωσης του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και πως η "συνάντηση" της γρίπης με τον κορονοϊό το φθινόπωρο μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνον με ένα συνδυασμό μέτρων.

"Όλοι θέλουμε να προετοιμαστούμε εντατικά για την πρόκληση του κορονοϊού το φθινόπωρο - επεκτείνοντας τα διαγνωστικά τεστ, με ταχύτερη διαχείριση των προσώπων επαφής και αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για τους κινδύνους", τόνισε σε σημερινές δηλώσεις του ο Αυστριακός υπουργός Υγείας Ρούντολφ 'Ανσχομπερ.

Στην τηλεδιάσκεψη, στην οποία ο ίδιος είχε προσκαλέσει τους ομολόγους του των άλλων τεσσάρων χωρών, συζητήθηκαν επίσης τα "διδάγματα από την Covid-19" και η από κοινού εξασφάλιση εμβολίων .

Εκτός του Ρούντολφ 'Ανσομπερ, στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι υπουργοί Υγείας, της Γερμανίας Γενς Σπαν, του Λουξεμβούργου Πολέτ Λένερτ, της Ελβετίας Αλέν Μπερσέ και του Λίχτενσταϊν Μάουρο Πεντρατσίνι.

Οι υπουργοί Υγείας των γερμανόφωνων χωρών συναντώνται κάθε χρόνο από το 2013 και η επόμενη συνάντησή τους πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Λουξεμβούργο τον Ιούνιο του 2021.