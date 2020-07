Κοινωνία

Κορονοϊός: Καταργείται το όριο των 6 ατόμων ανά τραπέζι

Επίσης, καταργείται η μάσκα για τους καταναλωτές μέσα σε εμπορικά κέντρα. Τι θα ισχύει για τα πρόστιμα και για τα ΜΜΜ.

Δεν υποχρεούνται, πλέον, οι καταναλωτές μέσα σε εμπορικά κέντρα να φορούν μάσκα, ενώ καταργείται και το όριο των έξι ατόμων ανά τραπέζι στους χώρους εστίασης, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων υπουργών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Δ1α/ΓΠ.οικ.42887/2020).

Η απόφαση για τους: «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» ισχύει από τις 7 Ιουλίου 2020 έως και τις 12 Ιουλίου 2020.

Η μάσκα παραμένει υποχρεωτική στα εμπορικά κέντρα μόνο για το προσωπικό. Υποχρεωτική είναι η χρήση μάσκας στους χώρους προσέλευσης και αναμονής των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και εντός των οχημάτων και των συρμών, για το προσωπικό και τους επιβάτες.

Με την ίδια ΚΥΑ καταργείται ο περιορισμός που υπήρχε στον αριθμό των ατόμων που επιτρεπόταν να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι στα εστιατόρια, δηλαδή καταργείται το πλαφόν των 6 ατόμων ανά τραπέζι στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ενώ διατηρείται ο μέγιστος αριθμός πελατών και οι αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται τόσο στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όσο και στα εμπορικά καταστήματα δεν αλλάζουν.

Επίσης προβλέπεται πως σε όλα τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης (λεωφορεία αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων γραμμών, τουριστικά λεωφορεία και ειδικά τουριστικά λεωφορεία περιήγησης πόλεων ανοικτού ή κλειστού τύπου), σε λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στα λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας, στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ, στα μέσα σταθερής τροχιάς αρμοδιότητας ΣΤΑΣΥ ΑΕ, όπως επίσης στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις, επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών μέχρι πλήρωσης ποσοστού 65% του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά όχημα/συρμό.

Σε ότι αφορά τα επιβαλλόμενα πρόστιμα εξοφλούνται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, μέσω ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, που εκδίδεται, είτε απευθείας από την ιστοσελίδα https://www.gsis.gr/e-paravolo, είτε από τις τράπεζες, είτε από τη Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του προστίμου αποστέλλεται από τις αρμόδιες Αρχές, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, ο νόμιμος τίτλος στη Δ.Ο.Υ. κατοικίας του παραβάτη προκειμένου να βεβαιωθεί.