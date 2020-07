Κοινωνία

ΕΛΑΣ: προσοχή σε νέα απάτη μέσω e-mail

Τον κώδωνα κινδύνου κρούει η ΕΛΑΣ για ψευδεπίγραφο μήνυμα που διακινείται ως δήθεν επιστολή της Ελληνικής Αστυνομίας...

Το αρχηγείο της ΕΛΑΣ εφιστά την προσοχή των πολιτών για νέο καταφανώς ψευδεπίγραφο μήνυμα, όπως επισημαίνει, που διακινείται ως δήθεν επιστολή της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), από δράστες που επιχειρούν προφανώς να παραπλανήσουν και να εξαπατήσουν τον κόσμο.

Όπως σημειώνει το αρχηγείο της ΕΛΑΣ, οι πολίτες πρέπει να διαγράφουν το συγκεκριμένο μήνυμα και να μην ανοίγουν τα συνημμένα αρχεία για αποφυγή προσβολής από κακόβουλο λογισμικό.

Για την υπόθεση αυτή διενεργείται έρευνα από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.