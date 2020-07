Life

Μέρι Τραμπ: ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν θύμα κακοποίησης από τον πατέρα του

"Καυτές" αποκαλύψεις, που προκαλούν ήδη σχόλια και αντιδράσεις, περιλαμβάνονται στο βιβλίο της ανιψιάς του Προέδρου των ΗΠΑ.

Η ανιψιά του Ντόναλντ Τραμπ περιγράφει τον πρόεδρο των ΗΠΑ ως έναν ψεύτη, ναρκισσιστή, η προσωπικότητα του οποίου διαμορφώθηκε από τον αυταρχικό πατέρα του, σύμφωνα με αποσπάσματα από το βιβλίο της που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Ο Λευκός Οίκος αντεπιτέθηκε αμέσως χαρακτηρίζοντας "ένα βιβλίο γεμάτο ψεύδη" το βιβλίο της Μέρι Τραμπ με τίτλο "Υπερβολικά Πολλά αλλά Ποτέ Αρκετά: Πώς Η Οικογένειά μου Δημιούργησε τον Πιο Επικίνδυνο Άνθρωπο στον Κόσμο".

Το βιβλίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 14 Ιουλίου εν μέσω μιας δικαστικής διαμάχης για να απαγορευτεί η κυκλοφορία του και είναι ήδη μπεστ σέλερ στην Amazon. Η Μέρι, η οποία είναι κλινική ψυχολόγος, γράφει για τον θείο της ότι έχει κάνει "τρόπο ζωής του την εξαπάτηση", σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times.

Όπως υποστηρίζει, ο Τραμπ πλήρωσε κάποιον για να δώσει στην θέση του τις εισαγωγικές εξετάσεις SAT βοηθώντας τον να μπει στο στην έγκριτη σχολή διοίκησης επιχειρήσεων Γουόρτον του πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια. Η εφημερίδα ωστόσο δεν αναφέρει πώς το γνωρίζει η ίδια. "Ο παράλογος ισχυρισμός για το SAT είναι απολύτως αναληθής", δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Σάρα Μάθιους.

Το βιβλίο των 240 σελίδων υποστηρίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι προϊόν του "κοινωνιοπαθούς" πατέρα του (Σ.τ.Σ: Ονομάζεται επισήμως αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας και επηρεάζει τον τρόπο σκέψης, την αντίληψη και τις σχέσεις του ατόμου με τους ανθρώπους γύρω του. Το άτομο είναι δυσλειτουργικό και φέρεται καταστροφικά, χωρίς να έχει αίσθηση «σωστού» και «λάθους» και συχνά παραβλέποντας τα δικαιώματα, τις επιθυμίες και τα συναισθήματα των άλλων).

Ο πατέρας του, ο Φρεντ Τραμπ, δημιούργησε μια τραυματική και κακοποιητική οικογενειακή ζωή, σύμφωνα με την Washington Post. "Ο πρόεδρος λέει ότι ο πατέρας του ήταν στοργικός και καθόλου σκληρός μαζί του όταν ήταν παιδί", απάντησε η Μάθιους. Το βιβλίο αυτό χαρακτηρίζεται η πρώτη απεικόνιση του Τραμπ με μελανά χρώματα από ένα μέλος της οικογενείας του. Ο μικρότερος αδελφός του προέδρου, ο Ρόμπερτ Τραμπ, προσπάθησε να εμποδίσει την κυκλοφορία του βιβλίου υποστηρίζοντας ότι η Μέρι παραβιάζει μια συμφωνία περί τήρησης του απορρήτου, η οποία υπογράφηκε το 2001 έπειτα από τη διανομή της περιουσίας του παππού της.

Την περασμένη εβδομάδα, ένας εφέτης της Νέας Υόρκης έκρινε ότι ο εκδοτικός οίκος Simon & Schuster επιτρέπεται να κυκλοφορήσει το βιβλίο με το αιτιολογικό "ότι δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία". Η Μέρι είναι κόρη του Φρεντ Τραμπ του νεότερου, του μεγαλύτερου αδελφού του προέδρου, ο οποίος πέθανε το 1981 από επιπλοκές που συνδέονται με τον αλκοολισμό. Σύμφωνα με την New York Times, η συγγραφέας αναφέρει ότι ο θείος της πληροί όλα τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ναρκισσιστής.

"Η Μέρι Τρεμπ και ο εκδότης της μπορεί να ισχυρίζονται ότι λειτουργούν προς το δημόσιο συμφέρον, αλλά το βιβλίο αυτό σαφώς εξυπηρετεί το οικονομικό συμφέρον της συγγγραφέα", δήλωσε η Μάθιους. Από την πλευρά του ο πρόεδρος χαρακτήρισε "μυθιστόρημα" το βιβλίο. Το βιβλίο αυτό είναι το τελευταίο που "βγάζει τα άπλυτα του Τραμπ στη φόρα" έπειτα από εκείνο του πρώην βοηθού του, του Τζον Μπόλτον, που κυκλοφόρησε τον περαμένο μήνα και το οποίο περιγράφει τον ρεπουμπλικανό ηγέτη ως διεφθαρμένο και ανίκανο.