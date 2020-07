Αθλητικά

Επιστρέφει στη F1 ο Φερνάντο Αλόνσο!

Μετά από 2 χρόνια απουσίας ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής επιστρέφει στις πίστες.

Ύστερα από μια διετία μακριά από την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής Φερνάντο Αλόνσο, επιστρέφει στο πρωτάθλημα και μάλιστα με τη Renault. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ισπανός έχει πολύ ευχάριστες αναμνήσεις από τη γαλλική ομάδα, στην οποία «έγραψε» δύο θητείες (2003-06 και 2008-09), καθώς με αυτή κατέκτησε τους δύο τίτλους του, το 2005 και το 2006.

Ο οδηγός από το Οβιέδο έκανε ντεμπούτο με τη Minardi το... μακρινό 2001. Ακολούθησε η θητεία του στη Renault το διάστημα 2003-06, κατά το οποίο πανηγύρισε τους δύο τίτλους οδηγών στην καριέρα του, ενώ στη συνέχεια «έτρεξε» στη Φόρμουλα Ένα με τις McLaren (2007), Renault (2008-2009), Ferrari (2010-2014) και McLaren (2015-2018). Συνολικά στην καριέρα του ο πολύπειρος οδηγός, ο οποίος στις 29 Ιουλίου θα γιορτάσει τα 39α γενέθλιά του, έχει, εκτός από τους δύο τίτλους, απολογισμό 32 νίκες και 22 pole position.

Υπενθυμίζεται ότι ο Φερνάντο Αλόνσο Ντίαθ, όπως είναι το πλήρες όνομά του, το 2018, ενώ αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται να «τρέξει» για τρίτη φορά στον αγώνα 500 μιλίων της Ινδιανάπολης με τη McLaren (23/8), καθώς στοχεύει να γίνει μόλις ο δεύτερος οδηγός στην Ιστορία μετά τον Γκράχαμ Χιλ, ο οποίος θα πανηγυρίσει το αποκαλούμενο "Triple Crown" του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αυτό επιτυγχάνεται με νίκες στο γκραν πρι του Μονακό, στον φημισμένο αγώνα 24 ωρών του Λε Μαν και στο Indianapolis 500, με τον Αλόνσο να έχει επικρατήσει στα πρώτα δύο (σ.σ. στο Μονακό τη διετία 2006-07 και στο Λε Μαν το 2018 και το 2019) και να του απομένει πλέον η επικράτηση στο "Indy 500".

Ο Αλόνσο θα έχει «ομόσταυλο» το 2021 στη Renault τον Γάλλο Εστεμπάν Οκόν, ενώ θα αντικαταστήσει στη γαλλική ομάδα τον Αυστραλό Ντάνιελ Ρικιάρντο, ο οποίος στο τέλος της σεζόν αποχωρεί με προορισμό τη McLaren.

Στις πρώτες δηλώσεις του μετά την υπογραφή του συμβολαίου του με τη Renault, ο Αλόνσο τόνισε μεταξύ άλλων, «Η Renault είναι η οικογένειά μου, οι ωραιότερες αναμνήσεις μου στη Φόρμουλα Ένα με τους δύο τίτλους μου, αλλά τώρα κοιτάζω μπροστά. Είναι μια μεγάλη πηγή υπερηφάνειας και με ένα τεράστιο συναίσθημα επιστρέφω στην ομάδα που που έδωσε την ευκαιρία μου στην αρχή της καριέρας μου και τώρα μου δίνει την δυνατότητα να επιστρέψω στο υψηλότερο επίπεδο».