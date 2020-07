Κόσμος

Μέρκελ: να αποκτήσουμε κοινή πολιτική ασύλου και μετανάστευσης στην Ευρώπη

«Ύψιστη προτεραιότητά μας είναι η Ευρώπη να βγει από την κρίση ισχυρή και ενωμένη», δήλωσε η Γερμανίδα καγκελάριος.

Της Μαρίας Αρώνη

«Ύψιστη προτεραιότητά μας είναι η Ευρώπη να βγει από την κρίση ισχυρή και ενωμένη». Αυτό δήλωσε η Γερμανίδα Καγκελάριος, Άγκελα Μέρκελ, παρουσιάζοντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις προτεραιότητες και τους στόχους της Γερμανίας, η οποία αναλαμβάνει, για το β’ εξάμηνο του 2020, την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ - σε μια «ιστορική φάση για την Ευρώπη», όπως είπε η ίδια.

«Η Ευρώπη είναι ικανή να κάνει τα πάντα αν έχουμε αλληλεγγύη και βοηθάει ο ένας τον άλλο», ήταν το μήνυμα της Άγκελας Μέρκελ.

Η ίδια, εξέφρασε την ελπίδα να βρεθεί μια συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και για το Σχέδιο Ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας, «μέσα στο θέρος», λέγοντας πως «δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο».

«Μαζί με τον Μακρόν προτείναμε ένα Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 500 δις. Χαίρομαι που η Κομισιόν πολλά από τα στοιχεία αυτής της πρωτοβουλίας τα έχει συμπεριλάβει στην πρότασή της για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και για το Ταμείο Ανάκαμψης. Κοινός μας στόχος είναι να βρεθεί μια συμφωνία το συντομότερο. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Αυτοί που θα υποφέρουν θα είναι οι πιο ασθενείς. Μέσα στο θέρος ελπίζω να επιτύχουμε συμφωνία. Θα χρειαστεί μεγάλη βούληση για συμβιβασμό από όλες τις χώρες και από τους ευρωβουλευτές».

Η Γερμανίδα Καγκελάριος παρουσίασε αναλυτικά τους πέντε πυλώνες της γερμανικής προεδρίας: Τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη συνοχή της ΕΕ, την προστασία του κλίματος, την ψηφιοποίηση και την ευθύνη της Ευρώπης σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο.

Η Μέρκελ είπε ότι η γερμανική προεδρία θα κάνει «προσπάθειες» για μια κοινή πολιτική ασύλου και μετανάστευσης στην Ευρώπη. «Πρέπει να αναλάβουμε αυτή την πολιτική και ανθρωπιστική ευθύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Υπογράμμισε, πάντως, την ανάγκη να υπάρξει μια πιο ισχυρή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και άμυνας. «Ζούμε σε εποχή παγκόσμιων αλλαγών. Υπάρχουν μετατοπίσεις εξουσίας» είπε η Μέρκελ. «Μαζί πρέπει να αποφασίσουμε ποια θα είναι η Ευρώπη σε αυτή την ταχέως μεταβαλλόμενη κατάσταση», πρόσθεσε.

Εξάλλου, η Γερμανίδα Καγκελάριος μίλησε για την παραπληροφόρηση εν μέσω της πανδημίας, η οποία όπως είπε υποδαυλίζει το μίσος. «Σε μια δημοκρατία χρειάζεται αλήθεια, διαφάνεια. Αυτό διακρίνει την Ευρώπη και γι’ αυτό θα αγωνιστεί η γερμανική προεδρία», τόνισε.

Σχετικά με το Ηνωμένο Βασίλειο, η Μέρκελ παραδέχτηκε ότι οι διαπραγματεύσεις με την ΕΕ βρίσκονται ακόμα σε ένα δύσκολο επίπεδο και τόνισε ότι στόχος είναι να βρεθεί συμφωνία το φθινόπωρο, η οποία θα μπορέσει να επικυρωθεί στο τέλος του έτους. Τόνισε, ωστόσο, ότι η ΕΕ προετοιμάζεται και για το ενδεχόμενη μιας μη συμφωνίας.

Η Μέρκελ αναφέρθηκε στην παγκόσμια πανδημία του κορονοϊού, από την οποία η Ευρώπη θρηνεί πάνω από 100 χιλιάδες νεκρούς. «Πολλοί δεν μπόρεσαν ούτε να αποχαιρετήσουν τους δικούς τους», σημείωσε, « δεν πρέπει να ξεχνάμε το πένθος μας γι’ αυτούς τους νεκρούς». Επισήμανε, επίσης, τις «σφοδρές» επιπτώσεις της πανδημίας στην ευρωπαϊκή οικονομία και στα εκατομμύρια ανθρώπων που έχασαν για τη δουλειά τους και σήμερα ανησυχούν για την οικονομική τους επιβίωση, τονίζοντας πως «αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται την υποστήριξή μας».

Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι για να σταματήσει η εξάπλωση του κορονοϊού, χρειάστηκε να οδηγηθούμε σε περιορισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων, για τα οποία οι ευρωπαίοι έχουν αγωνιστεί σκληρά. «Η πανδημία δεν πρέπει να είναι πρόφαση για να παρακάμπτεται η δημοκρατία», είπε η Μέρκελ, σημειώνοντας πως οι ευρωπαϊκοί θεσμοί επαγρυπνούν για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ.

Μιλώντας για την κλιματική αλλαγή, είπε ότι είναι ανάγκη να προχωρήσουμε προς μια κοινωνία και οικονομία ουδέτερη ως προς το διοξείδιο του άνθρακα, με επιχειρήσεις καινοτόμες που σέβονται το περιβάλλον και τη φύση. Τόνισε ότι ο στόχος να μειωθούν κατά 50-55% οι ρύποι διοξειδίου του άνθρακα ως το 2050 (σε σχέση με το 1990), πρέπει να γίνει νομικά δεσμευτικός.

Σχετικά με την ψηφιοποίηση, η Μέρκελ είπε πως είναι σημαντικό η Ευρώπη να γίνει ψηφιακά ανεξάρτητη και σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές υποδομές, αλλά και την τεχνική νοημοσύνη.

Ανέφερε, τέλος, ότι η γερμανική προεδρία θα επικεντρώσει στις "στρατηγικές" σχέσεις της ΕΕ με την Κίνα, αλλά και τη συνεργασία με χώρες της Αφρικής για θέματα όπως π.χ. η μετανάστευση.