Κοινωνία

Συνελήφθησαν διακινητές που έκρυβαν αλλοδαπούς σε κρύπτη φορτηγού (εικόνες)

20 άτομα βρέθηκαν στοιβαγμένα μέσα στην κρύπτη του φορτηγού, που ήταν φορτωμένο με καρπούζια και είχε προορισμό την Ιταλία.

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, που δραστηριοποιείτο συστηματικά στη διευκόλυνση της παράνομης εξόδου - προώθησης αλλοδαπών, από την Ελλάδα στο εξωτερικό.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, που εκτυλίχθηκε σε διάφορες περιοχές από τη Δευτέρα, και ολοκληρώθηκε στην Πάτρα την Τρίτη.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, (έξι Έλληνες και ένας αλλοδαπός), ενώ αναζητούνται άλλα 11 μέλη της (επτά αλλοδαποί και τέσσερις Έλληνες. Σε βάρος όλων των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά τον εντοπισμό 20 αλλοδαπών, σε ειδική κρύπτη εντός φορτηγού - τράκτορα με επικαθήμενο θάλαμο ψυγείου, φορτωμένου με καρπούζια, το οποίο αφίχθη στο λιμάνι της Πάτρας με προορισμό την Ιταλία.

Κατασχέθηκε το φορτηγό - τράκτορας, το οποίο δηλώνεται ως ιδιοκτησία ατόμου που έχει αποβιώσει από το έτος 2016, ενώ συνελήφθησαν και οι εντοπισθέντες στην κρυπτή αλλοδαποί.

Κατά τις έρευνες που επακολούθησαν βρέθηκαν ακόμα και κατασχέθηκαν 1.030 ευρώ, δύο εισιτήρια επιβατών, 15 κινητά τηλέφωνα, τέσσερις τραπεζικές κάρτες, σφραγίδα και πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων.

Από την πολύμηνη και μεθοδική έρευνα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, διακριβώθηκε ότι η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε συστηματικά στο πεδίο της παράνομης διακίνησης και προώθησης αλλοδαπών στο εξωτερικό, έχοντας διαρκή δράση, κεντρική διάρθρωση και καθορισμένους ρόλους για την επίτευξη των σκοπών της, αποκομίζοντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η εγκληματική οργάνωση - μόνο τον τελευταίο χρόνο - πραγματοποίησε ή επιχείρησε τουλάχιστον άλλες 7 περιπτώσεις εξόδου - προώθησης αλλοδαπών από τη χώρα μας, με τη χρήση ρυμουλκούμενων οχημάτων, μέσω των λιμανιών της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας, ενώ σε μία περίπτωση χρησιμοποιήθηκε ιστιοφόρο από ακτή της Λευκάδας.

Oι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.