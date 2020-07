Πολιτική

Τσίπρας: η ΝΔ είναι ένα διεφθαρμένο κόμμα που βύθισε την Ελλάδα σε ύφεση

«Πήραν μια χώρα με αυξανόμενο ΑΕΠ και μειούμενη ανεργία και κατάφεραν να τα αντιστρέψουν σε μόλις 6 μήνες», δήλωσε για την κυβέρνηση ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Κατάφεραν να κάνουν το αδιανόητο, πήραν μια οικονομία που σημείωνε ανάπτυξη για 12 συνεχόμενα τρίμηνα και την έφεραν ξανά σε ύφεση, πριν από το ξέσπασμα του covid-19 και τα επακόλουθα μέτρα lockdown», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Ισπανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ασκώντας έντονη κριτική στις επιδόσεις της κυβέρνησης στην οικονομία.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τη ΝΔ για σχέσεις με συμφέροντα, λέγοντας ότι θα ήταν χαρούμενος αν η επόμενη κυβέρνηση μετά τον ΣΥΡΙΖΑ μπορούσε να χτίσει πάνω στα θεμέλια που τέθηκαν, «αλλά όπως είχαμε προβλέψει, αυτό δεν συνέβη, είναι ένα διεφθαρμένο κόμμα που βύθισε την Ελλάδα σε βαθιά ύφεση, επειδή ενδιαφέρονται να εκπροσωπήσουν μόνο τα συμφέροντα των ελίτ».

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι η κυβέρνηση «αντιμετωπίζει τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης του κορονοϊού με το μόνο τρόπο που γνωρίζει: με το να προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη ύφεση». Ανέφερε ειδικότερα ότι «πήραν μια χώρα με αυξανόμενο ΑΕΠ και μειούμενη ανεργία και κατάφεραν να τα αντιστρέψουν σε μόλις 6 μήνες» και «τώρα βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας επικείμενης καταστροφής και οι προβλέψεις ύφεσης δείχνουν ότι στο τέλος του 2020 το ΑΕΠ μας θα συρρικνωθεί τουλάχιστον κατά 10%». Πρόσθεσε ότι «απογοήτευσαν πάρα πολλούς, πολύ σύντομα».

«Βέβαια, στηρίζονται σθεναρά από σχεδόν όλα τα ΜΜΕ, που επανειλημμένα αποκρύπτουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Άλλα τα προβλήματα των ανθρώπων είναι μια πραγματικότητα και όχι μια εικόνα στην οθόνη», τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υπογράμμισε ότι «θα έρθει ξανά η στιγμή για αυτούς που έχουν αποδείξει ότι γνωρίζουν τη δουλειά. Μια προοδευτική κυβέρνηση που θα εξασφαλίσει κοινωνική δικαιοσύνη, βιώσιμη ανάπτυξη και μια καλύτερη ζωή για τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα».

Μιλώντας για το τι πέτυχε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι ανέλαβε μια χώρα «που ήταν πρακτικά χρεοκοπημένη, βυθισμένη σε ύφεση και λιτότητα για 5 συναπτά έτη, με ποσοστό ανεργίας στο 27% και έναν λαό εντελώς καταρρακωμένο» και «μετά από τέσσερα χρόνια, η Ελλάδα επέστρεψε στην ανάπτυξη, η ανεργία μειώθηκε στο 18% και καταφέραμε να διασφαλίσουμε 37 δισεκατομμύρια, που βάλαμε στην άκρη ως "μαξιλάρι" ρευστότητας». Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι «δεν χρειάζεται να καταστρατηγήσεις τα εργασιακά δικαιώματα για να πετύχεις ανάπτυξη», αλλά ότι αντίθετα, «καταφέραμε ενισχύσουμε την ανάπτυξη μειώνοντας την ανεργία και προστατεύοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων».

Αναφορικά με το ρόλο της Ευρώπης εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η Ευρώπη τώρα έχει μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία να λειτουργήσει ως σύνολο, με όρους αλληλεγγύης και συνεργασίας». Τόνισε ότι «τώρα είναι η στιγμή για προοδευτικές δυνάμεις να αγωνιστούν για μια πραγματικά κοινωνική Ευρώπη». «Πρέπει να τονώσουμε το ευρωπαϊκό ιδεώδες με τρόπο ώστε η Ευρώπη να μην παραμείνει παγιδευμένη στη συνεχή κρίση που δημιουργεί ο νεοφιλευθερισμός και ο δεξιός λαϊκισμός κατά την τελευταία δεκαετία», είπε.

Ο κ. Τσίπρας μίλησε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για ευρύτερα θέματα εξωτερικής πολιτικής, τα οποία, όπως είπε, πρέπει να αντιμετωπίζονται με υπευθυνότητα. «Αυτή η στάση απορρέει όχι μόνο από την εμπειρία μου ως πρωθυπουργός, αλλά είναι μια θέση την οποία η πολιτική μου οικογένεια, η Aριστερά, και η προοδευτική παράδοση στην Ελλάδα, διατηρεί εδώ και δεκαετίες - όπως αποδείξαμε με τη συμφωνία των Πρεσπών». «Στο όραμά μας», υπογράμμισε, «η Ελλάδα είναι μια χώρα που προωθεί την ειρήνη, το διεθνές δίκαιο και τη συνεργασία. Μια ισχυρή χώρα, με αυτοπεποίθηση, που δεν απειλεί κανέναν αλλά δεν δέχεται και απειλές από οποιονδήποτε». Αντιπαρέβαλε τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά τα θέματα από εκείνη που ακολούθησε η ΝΔ όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Τόνισε ότι είναι καταστροφικό να διεξάγει κανείς μια λαϊκιστική αντιπολίτευση, ιδιαίτερα δεδομένου ότι οι απειλές αυξάνονται ταχέως έναντι τόσο των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας όσο και της σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή».

«Έχω δηλώσει ξεκάθαρα ότι θα ακολουθήσω μια υπεύθυνη, πατριωτική στάση και δεν θα ενεργήσω όπως ο κ. Μητσοτάκης και το κόμμα του όταν ήμασταν στην κυβέρνηση», σημείωσε.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε λόγο για «ολοένα και πιο επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας, σχετιζόμενη με την έρευνα για υδρογονάνθρακες στην υφαλοκρηπίδα μας», επισημαίνοντας τις «εκατοντάδες υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά», καθώς και την «εργαλειοποίηση των προσφύγων και μεταναστών από την Τουρκία». Αυτή η κατάσταση, υπογράμμισε, «πρέπει να αντιμετωπιστεί από τη χώρα μου και την ΕΕ συνολικά, με αποφασιστικότητα και ξεκάθαρο μήνυμα». «Το ελληνικό μήνυμα τον Μάρτιο -όταν η Τουρκία παραβίασε κατάφωρα τη Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας και έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή ανθρώπων, ωθώντας μετανάστες να περάσουν τα χερσαία σύνορά μας- ήταν ότι αυτό είναι απαράδεκτο και επικίνδυνο», τόνισε.

Αναφερθείς στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Βερολίνο με αφορμή την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ, ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι «η γερμανική προεδρία θα είναι μια σημαντική ευκαιρία για την αναβάθμιση του διαλόγου της ΕΕ με την Τουρκία, θέτοντας την απειλή των κυρώσεων στο τραπέζι καθώς και την προοπτική μιας αναθεωρημένης τελωνειακής ένωσης και ενός ισχυρού προγράμματος επανεγκατάστασης στην ΕΕ για τους πρόσφυγες».

Μιλώντας για τη δημιουργία ενός προοδευτικού κινήματος και, στη συνέχεια, μιας προοδευτικής κυβέρνησης -με αφορμή τον κυβερνητικό συνασπισμό στην Ισπανία- ο Αλέξης Τσίπρας εκτίμησε ότι «είναι ένα ζήτημα που πάει πέρα από το άθροισμα (των ποσοστών) των σημερινών αριστερών και προοδευτικών κομμάτων στην Ελλάδα». «Οπωσδήποτε οφείλουμε να δουλέψουμε στην εύρεση κοινού τόπου άλλα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Ιστορία και οι ανάγκες των ανθρώπων τρέχουν πιο γρήγορα από την κομματική πολιτική», είπε. Αναφερόμενος, τέλος, στις βάσεις για το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, μίλησε για «κοινωνική δικαιοσύνη, ισχυρό κράτος πρόνοιας, δημόσια Παιδεία, εργασιακά δικαιώματα, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», υπογραμμίζοντας ότι «αυτά είναι τα θεμέλια για μια προοδευτική Ελλάδα που κάθε δημοκρατικός πολίτης οραματίζεται». «Θέλουμε να προσεγγίσουμε καθέναν από αυτούς τους πολίτες ώστε να δοθεί ώθηση στα οράματα αυτά», είπε.

Σχολιάζοντας την συνέντευξη του κ. Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, δήλωσε ότι: ο πανικός του κ. Τσίπρα από τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις τον σέρνει σε νέες αθλιότητες. Την ώρα που η Ελλάδα ανακτά το κύρος της και χαρακτηρίζεται διεθνώς, ως μια χώρα πρότυπο στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης του κορονοϊού, ο κ. Τσίπρας δυσφημεί την Πατρίδα μας στο εξωτερικό. Όσο για την αναφορά του σε «διεφθαρμένο κόμμα», ας κοιτάξει δίπλα του.