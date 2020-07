Υγεία - Περιβάλλον

Προμαχώνας: αύξηση των δειγματοληπτικών τεστ

Μειωμένη η κίνηση στο συνοριακό φυλάκιο τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Στην αύξηση και την επέκταση των δειγματοληπτικών τεστ σε όλους τους τουρίστες – επισκέπτες ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης, που εισέρχονται στη χώρα μας από το συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα, προχωρούν τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ σε μια προσπάθεια να ελέγξουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την μετάδοση και διασπορά του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τα στελέχη του αστυνομικού τμήματος Προμαχώνα οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται φτάνουν πλέον στο 90% των επισκεπτών που εισέρχονται στην Ελλάδα, αν και τα τελευταία 24ωρα η κίνηση των διερχόμενων αυτοκίνητων είναι ιδιαιτέρα μικρή σε σύγκριση με τις προηγούμενες μέρες.

Ωστόσο, η εκτίμηση των αστυνομικών αρχών του Προμαχώνα είναι από την Παρασκευή η κίνηση των αυτοκινήτων αναμένεται να αυξηθεί λόγω του Σαββατοκύριακου και σύμφωνα με τα νέα δεδομένα θα γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι που θα καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των επισκεπτών που θα μπαίνουν στη χώρα. Η επικείμενη αυτή αύξηση είναι πιθανό να προκαλέσει καθυστερήσεις τόσο στο διαβατηριακό όσο και στον υγειονομικό έλεγχο που θα πραγματοποιείται.