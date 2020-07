Κόσμος

Σερβία: ο Βούτσιτς υποχρεώθηκε σε αναδίπλωση για την απαγόρευση κυκλοφορίας στο Βελιγράδι

Ο Πρωθυπουργός της Σερβίας απηύθυνε δραματικό διάγγελμα στους πολίτες για την πανδημία του κορονοϊού, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει ούτε μια ελεύθερη κλίνη στα νοσοκομεία.

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανακοίνωσε σε διάγγελμα του ότι αποσύρεται η απόφαση για γενική απαγόρευση της κυκλοφορίας το Σαββατοκύριακο στο Βελιγράδι, όπως είχε ανακοινωθεί εχθές. Τόνισε ότι στη συνάντηση που είχε με την πρωθυπουργό και τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας αποφασίστηκε να μην επιβληθεί lockdown στο Βελιγράδι, αλλά να εφαρμοστούν κάποια περιοριστικά μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν αύριο από την κυβέρνηση. Υπογράμμισε ότι ο ίδιος, στη συνάντηση αυτή, υποστήριξε την επιβολή σκληρών μέτρων ωστόσο - όπως είπε- δεν βρήκε κατανόηση.

Αναφερόμενος στην επιδημιολογική κατάσταση ανακοίνωσε ότι σήμερα είναι η δεύτερη πιο δύσκολη ημέρα μετά τη χθεσινή. Το τελευταίο 24ωρο, ανέφερε ο Βούτσιτς, επιβεβαιώθηκαν 350 νέα κρούσματα, ενώ 11 ασθενείς κατέληξαν. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 111 ασθενείς. «Δεν έχουμε ούτε μία ελεύθερη κλίνη στα νοσοκομεία» ανέφερε ο Βούτσιτς και κάλεσε τον κόσμο να μην βγαίνει να διαδηλώνει, όχι διότι φοβάται τις διαδηλώσεις, αλλά γιατί υπάρχει κίνδυνος διάδοσης της νόσου. Αναφερόμενος στα επεισόδια, χθες βράδυ, χαρακτήρισε πολιτική βία αυτό που συνέβη.

Η κατάσταση με το κορονοϊό ήταν πρόφαση για την συγκέντρωση που διοργανώθηκε - όπως είπε - «από ακροδεξιά στοιχεία και φασιστικές οργανώσεις». Ανέφερε ότι 43 αστυνομικοί τραυματιστήκαν και κάποιοι δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι, ενώ έδειξε και φωτογραφίες από τα τραύματα των αστυνομικών. Ο Βούτσιτς ανέφερε ότι έβλαψε το κύρος της Σερβίας στο εξωτερικό η χθεσινή διαδήλωση κάτι που όπως εκτίμησε θα βλάψει και τη διαπραγματευτική θέση της Σερβίας στον διάλογο για το Κόσοβο που θα συνεχιστεί την Κυριακή στις Βρυξέλλες. Διεμήνυσε ότι οι αρχές θα πατάξουν κάθε προσπάθεια κατάλυσης της τάξης και τόνισε ότι υπήρχε και εξωτερικός δάκτυλος για τα επεισόδια που προκλήθηκαν εχθές βράδυ.