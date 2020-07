Πολιτισμός

Εθνικό Θέατρο: επιστροφή χρημάτων σε κατόχους εισιτηρίων

Ποιοι κάτοχοι εισιτηρίων δικαιούνται επιστροφή χρημάτων και με ποιο τρόπο.

Το Εθνικό Θέατρο σε ανακοίνωση του ενημερώνει το κοινό του ότι οι κάτοχοι εισιτηρίων έχουν τη δυνατότητα εξαργύρωσης, μέχρι 17 Ιουλίου, των εισιτηρίων για παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου που ακυρώθηκαν εξαιτίας του Covid-19.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι «όσοι από τους θεατές επιθυμούν, μπορούν να κρατήσουν τα εισιτήριά τους και να τα χρησιμοποιήσουν για οποιαδήποτε παράσταση της χειμερινής θεατρικής περιόδου 2020/2021.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας ταμείου (κτίριο Τσίλλερ): Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-15:00».