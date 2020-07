Life

Κάνιε Γουέστ: Κατεβαίνω στις εκλογές για να κερδίσω

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Κάνιε Γουέστ κάνει πράξη την υπόσχεσή του για τις προεδρικές εκλογές και θέτει εαυτόν υποψήφιο για την προεδρία των ΗΠΑ.

Ο ράπερ Κάνιε Γουέστ έκανε γνωστό, σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα, πως δεν υποστηρίζει πλέον τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε πως μπήκε στην προεδρική κούρσα για να την κερδίσει.

Ο Γουέστ, ο οποίος ήταν μέχρι τώρα ένας ηχηρός υποστηρικτής του Τραμπ, ανακοίνωσε το Σάββατο πως θα θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία στις φετινές εκλογές.

«Με τη συνέντευξη αυτή, βγάζω το κόκκινο καπέλο», δήλωσε ο Γουέστ στο περιοδικό Forbes αναφερόμενος στο κόκκινο καπέλο του μπέιζμπολ με το σύνθημα «Make America Great Again» που έγινε κάτι σαν «σήμα κατατεθέν» του Τραμπ.

Ο Γουέστ δήλωσε στο περιοδικό πως θα είναι υποψήφιος κάτω από μια νέα σημαία, το Birthday Party. Ο Γουέστ και η σύζυγός του, η σταρ της ριάλιτι TV Κιμ Καρντάσιαν, έχουν επισκεφθεί τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Γουέστ αρνήθηκε πως ο στόχος του είναι να διασπάσει την ψήφο των μαύρων και να βλάψει έτσι τις πιθανότητες του Δημοκρατικού αντιπάλου του Τραμπ, του Τζο Μπάιντεν. Το να λέει κανείς ότι όλοι οι μαύροι θα πρέπει να στηρίξουν τους Δημοκρατικούς αποτελεί έκφραση «μιας μορφής ρατσισμού και πίστης στην υπεροχή των λευκών».

Ο ράπερ είπε στο Forbes πως ασθένησε τον Φεβρουάριο με Covid-19 και πως θα ήταν καχύποπτος με οποιαδήποτε εμβόλια αναπτυχθούν για την πρόληψη της μόλυνσης. Επαναλαμβάνοντας εσφαλμένες θεωρίες που συνδέουν τα εμβόλια με διαταραχές στην ανάπτυξη των παιδιών, δήλωσε: «Έτσι, όταν λένε πως ο τρόπος για να αντιμετωπισθεί η Covid είναι ένα εμβόλιο, είμαι εξαιρετικά επιφυλακτικός».

«Αυτό είναι το σημάδι του θηρίου. Θέλουν να βάλουν 'τσιπάκια' μέσα μας , θέλουν να κάνουν κάθε είδους πράγματα, για να μας κάνουν να μην μπορούμε να περάσουμε τις πύλες του παράδεισου», πρόσθεσε.