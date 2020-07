Κόσμος

Φον Ντερ Λάιεν: αλληλεγγύη σημαίνει περισσότερη στήριξη σε όσους τη χρειάζονται

Η Πρόεδρος της Κομισιόν έκανε λόγο για μια κρίση «βαθύτερη και ευρύτερη σε σχέση με την προηγούμενη πριν από δέκα χρόνια».

Τη σημασία της αλληλεγγύης υπογράμμισε η Πρόεδρος της Κομισιόν στην ομιλία της της κατά την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της γερμανικής προεδρίας στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.

«Αλληλεγγύη σημαίνει ότι εκείνοι που χρειάζονται λαμβάνουν περισσότερη στήριξη» είπε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν προσθέτοντας πως «στο Next Generation EU η επένδυση έχει σχέση με μεταρρυθμίσεις που βασίζονται στις υπάρχουσες ειδικές για κάθε χώρα συστάσεις και κάθε κράτος μέλος έχει δουλειά να κάνει».

Επιπροσθέτως, η κ. Φον Ντερ Λάιεν τόνισε ότι «εάν θέλουμε να βγούμε πιο ισχυροί από την κρίση, πρέπει να αλλάξουμε όλοι προς το καλύτερο κι αυτό περιμένουν από εμάς οι Ευρωπαίοι», και σημείωσε ότι η οικονομική ανάκαμψη είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της ψηφιοποίησης και της ανθεκτικότητας.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «δεν πρέπει να υπάρχει αμέλεια του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου. Το ΠΔΠ είναι εδώ για να μείνει, είναι το πιο σημαντικό εργαλείο για να υλοποιήσουμε τους μακροπρόθεσμους στόχους μας», ανέφερε.

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν έκανε λόγο για μια κρίση «βαθύτερη και ευρύτερη σε σχέση με την προηγούμενη πριν από δέκα χρόνια» υπογραμμίζοντας ότι η λέξη που χαρακτηρίζει αυτή την προεδρία είναι το «Μαζί», κάνοντας λόγο για τη «μηχανή της Ένωσης».