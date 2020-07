Γερανός έπεσε πάνω σε σπίτια στο Λονδίνο (βίντεο)

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα ερείπια.

Ένας γερανός 20 μέτρων κατέρρευσε κι έπεσε πάνω σε σπίτια στο ανατολικό Λονδίνο, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός στην περιοχή.

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Στήθηκε μία μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων στα ερείπια των σπιτιών. Παράλληλα, η Πυροσβεστική ενημέρωσε το κοινό να αποφύγει την περιοχή.

Το ατύχημα σημειώθηκε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, στη συνοικία Bow στο ανατολικό Λονδίνο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Crane behind my building just collapsed in Bow, London. At least one man crushed, crane went through 2 house. pic.twitter.com/pOBF4LcZmc