Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Αυτά είναι τα μέλη της συμμορίας των πορτοφολάδων (εικόνες)

Δείτε βίντεο με τον τρόπο που δρούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και τις φωτογραφίες τους.

Δόθηκαν στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες (59) ατόμων, μελών εγκληματικής οργάνωσης, που διέπρατταν συστηματικά κλοπές πορτοφολιών και τιμαλφών σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα (Σχετικό το από 08-07-2020 Δελτίο Τύπου) και βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο εμφανίζεται η μεθοδολογία δράσης των μελών της οργάνωσης (δράση σε ομάδες, δημιουργία τεχνητού συνωστισμού, αποτροπή κλεισίματος της θύρας, άμεση αποχώρηση από το σημείο της κλοπής κ.λπ.).

Gallery