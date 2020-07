Κόσμος

Κορονοϊός - Βραζιλία: Υδροξυχλωροκίνη λαμβάνει ο Πρόεδρος Μπολσονάρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απέδωσε τα ήπια συμπτώματα που έχει στο φάρμακο, του οποίου η αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της COVID-19 δεν έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά.

Ο Πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, διαβεβαίωσε σήμερα ότι «πάει πολύ καλά» αφού προσβλήθηκε από τον νέο κορονοϊό και απέδωσε τα ήπια συμπτώματά που παρουσιάζει σε ένα φάρμακο, η αποτελεσματικότητα του οποίου στην αντιμετώπιση της COVID-19 δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά.

Ο Μπολσονάρου βρέθηκε θετικός στον νέο κορονοϊό την Τρίτη. Όμως η διάγνωση αυτή φαίνεται ότι δεν άλλαξε την άποψη του 65χρονου Προέδρου για την ασθένεια, την οποία στο παρελθόν υποτιμούσε αποκαλώντας την «γριπούλα». Το βράδυ της Τρίτης είπε ότι αισθάνεται ήδη πολύ καλύτερα, αφού έλαβε άλλη μια δόση (την 3η), του φαρμάκου υδροξυχλωροκίνη.

Δεν υπάρχουν επαρκείς επιστημονικές αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα αυτού του ανθελονοσιακού φαρμάκου στην καταπολέμηση της COVID-19 όμως ο Μπολσονάρου, όπως και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, το διατυμπανίζει ως πιθανή θεραπεία.

«Σε εκείνους που κραυγάζουν κατά της υδροξυχλωροκίνης, αλλά δεν παρουσιάζουν εναλλακτικές λύσεις, λυπάμαι που θα τους πω ότι τα πάω πολύ καλά αφού το χρησιμοποιώ και, Θεού θέλοντος, θα ζήσω πολύ περισσότερο», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter.

Στην ατζέντα του Βραζιλιάνου Προέδρου σήμερα υπήρχαν τέσσερις βιντεοδιασκέψεις με υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Η Βραζιλία με τα 1,6 εκατομμύρια επιβεβαιωμένα κρούσματα και τους 66.000 θανάτους από τον νέο κορονοϊό είναι η δεύτερη στον κόσμο χώρα, μετά τις ΗΠΑ, που έχει πληγεί περισσότερο από την πανδημία. Η διαχείριση της κρίσης από τον Μπολσονάρου έχει επικριθεί από τους ειδικούς, επειδή πολέμησε τις προσπάθειες των πολιτειακών και δημοτικών Αρχών να επιβάλουν την τήρηση αποστάσεων, με το σκεπτικό ότι οι οικονομικές επιπτώσεις θα ήταν χειρότερες από την ίδια την ασθένεια. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας απέλυσε δύο Υπουργούς Υγείας, που ήταν και οι δύο τους γιατροί, και τους αντικατέστησε προσωρινά με έναν στρατηγό εν ενεργεία.