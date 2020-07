Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: σε καραντίνα ο Λούκα Γιόβιτς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Σέρβος επιθετικός της Ρεάλ δεν προπονήθηκε τις δύο τελευταίες ημέρες στο "Valdebebas".

Σε απομόνωση στο σπίτι του βρίσκεται και θα παραμείνει τις επόμενες ημέρες ο Λούκα Γιόβιτς, καθώς συναντήθηκε με έναν φίλο του στη Μαδρίτη, ο οποίος βρέθηκε εν συνεχεία θετικός στον κορονοϊό.

Συγκεκριμένα, ο Σέρβος επιθετικός της Ρεάλ δεν προπονήθηκε τις δύο τελευταίες ημέρες στο "Valdebebas", παρά το γεγονός πως στο πρώτο τεστ που υποβλήθηκε το αποτέλεσμα βγήκε αρνητικό. Η Ρεάλ υπέβαλε και σε νέο τεστ τον Γιόβιτς και στη «βασίλισσα» βρίσκονται σε αναμονή των αποτελεσμάτων.

Όπως αναφέρει η ισπανική "Marca", ο φίλος του Γιόβιτς προσγειώθηκε στη Μαδρίτη από το Βελιγράδι, το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας (6/7). Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο της Ρεάλ Μαδρίτης απαιτείται να υποβάλλονται σε έλεγχο για κορονοϊό όλοι οι επισκέπτες των παικτών της, αμέσως μετά την άφιξή τους.

Ο συγκεκριμένο φίλος του Γιόβιτς βρέθηκε θετικός και απομακρύνθηκε άμεσα από το περιβάλλον του Σέρβου επιθετικού. Ήδη, μετά την εξέλιξη αυτή, η Ρεάλ Μαδρίτης, υπέβαλλε την ίδια ημέρα, τη Δευτέρα (6/7), τον Γιόβιτς στο πρώτο τεστ κορονοϊού, το οποίο, πάντως βγήκε αρνητικό.