Κοινωνία

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των κατηγορουμένων για απόπειρα αρπαγής ανηλίκου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για δυο αδέλφια από την Βουλγαρία. Είχε προηγηθεί καταγγελία από το ανήλικο αγόρι.

Τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα σε βάρος τους ποινική δίωξη για τους δύο Βούλγαρους που συνελήφθησαν στις 25 Ιουνίου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου, για απόπειρα αρπαγής ανηλίκου δόθηκαν νωρίτερα στη δημοσιότητα κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηλείας.

Πρόκειται για αδέλφια, 23χρονο και 19χρονο. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα αρπαγής ανηλίκου από κοινού.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί καταγγελία 14χρονου αγοριού, σύμφωνα με την οποία, στον Πύργο, τη στιγμή που κινούνταν πεζός, δύο άνδρες που επέβαιναν σε όχημα τύπου βαν τον προσέγγισαν και προφασιζόμενοι ότι τους είχε στείλει η μητέρα του αποπειράθηκαν να τον επιβιβάσουν στο όχημα, χωρίς ωστόσο να πειστεί ο ανήλικος.